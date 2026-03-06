¿Hasta que la plata los separe?: estrategias para manejar el dinero en pareja

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Sobre el dinero se han escrito ríos enteros de tinta. Por ejemplo, Ambrose Bierce comentaba en su célebremente ácido “Diccionario del diablo” que es un “bien que no nos sirve de nada hasta que nos separamos de él”.

A Jonathan Swift se le atribuye haber escrito que “una persona sabia debe tener el dinero en su cabeza, pero no en su corazón”.

El dinero es, justamente, uno de los factores que más contribuyen a que una relación se vaya al abismo, sin ahondar mucho más en una lista que puede llegar a parecer interminable.

Paula Daniela Olarte y David Andrés Rincón, educadores financieros y fundadores de Pareja y Finanzas, estuvieron en Echemos Cuentas hablando de las estrategias y caminos que se pueden establecer para manejar mejor el dinero al interior de una pareja y evitar divorcios por plata.

¿Cómo sobrevivir a las discusiones monetarias?

Una de las primeras cosas que se recomienda es tener conversaciones sobre este tema: no hay que evitar estas discusiones y, a la larga, es clave establecer reglas acerca de cómo manejar el dinero en una pareja. “Si queremos tener una relación exitosa, tenemos que hablar de dinero”, dijo Olarte.

¿Cómo hacerlo? Bueno, Rincón menciona tres métodos comunes:

▶️El popular 50/50, en el que todos los gastos de la relación se asumen dividiéndolos por la mitad.

▶️Sigue en la lista el camino proporcional: “Si una persona gana el 70 % de los ingresos de un hogar, asume entonces 70 % de los gastos”, explica Rincón.

▶️Unificación completa: aquí se trata de hacer una bolsa común, un presupuesto colectivo en donde se meten todos los ingresos y de ahí mismo se pagan todos los gastos. Este es el método que más convence a Rincón, pues obliga a trabajar en equipo y a una mayor transparencia que puede evitar momentos difíciles en los que se descubren gastos ocultos, algo que llama “infidelidad financiera”.

Buena parte de la conversación alrededor de las finanzas en pareja gira alrededor de relaciones ya consolidadas, que suelen involucrar convivencia permanente o casi total (bien sea bajo la figura del matrimonio o la unión libre, al final el nombre es lo de menos).

Pero aquí Olarte también habla de un asunto importante: la salud de las finanzas de una relación comienza incluso antes de llegar a vivir juntos o pasar por un altar o una Notaría.

“Hay que estar pendientes de ciertas banderas rojas sobre el manejo del dinero, algo que se puede hacer en la etapa de noviazgo. Por ejemplo, si la hamburguesa la paga a 36 cuotas”, comenta.

De fondo esto no es un buen indicador. En ese momento será ese gasto, pero después va a haber otras cosas, más grandes e importantes, con ese manejo. “Más allá de quién gasta la salida de este sábado y quién la del próximo, este comportamiento nos dice que algo está pasando”.

En la transmisión encuentra más información y recomendaciones para manejar el dinero en pareja.

