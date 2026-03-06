Publicidad

Home

Economía
Macroeconomía

La guerra en Irán dispara el precio del petróleo hasta los USD 90 y presiona al mercado

La escalada militar bloquea una ruta crítica para el transporte del crudo, por lo que los países buscan alternativas para mantener el abastecimiento.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Agencia AFP
06 de marzo de 2026 - 04:17 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Pixabay
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Los precios del petróleo se incrementaron el viernes, impulsados ​​por los riesgos que pesan sobre el suministro del crudo en Oriente Medio tras la promesa de Donald Trump de continuar la guerra hasta la “capitulación total” de Irán.

Inmediatamente después de esta declaración del presidente estadounidense, el barril de Brent, la referencia internacional del petróleo, que ya había experimentado un fuerte aumento al inicio de la sesión, superó los 90 dólares por primera vez desde abril de 2024.

Vínculos relacionados

Estos son los alivios del Gobierno en el pago de energía para los afectadas por las lluvias
Las cuotas de administración no están atadas al aumento en el salario mínimo: ¿por qué?
Los insumos a los productores subieron en febrero: ¿en cuáles productos?

Hacia las 14H30 GMT, el Brent subía un 6,15 % hasta los 90,66 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, subía un 9,09 % hasta los 88,37 dólares.

Desde el inicio del conflicto, varias infraestructuras energéticas han sufrido ataques y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20 % de la producción mundial de petróleo, está causando problemas de suministro en los mercados mundiales.

“Cada día que el estrecho de Ormuz permanece cerrado, el mercado petrolero se tensa más”, explicó a la AFP Giovanni Staunovo, analista de la UBS.

Además, dado que la capacidad de almacenamiento de los países del Golfo es limitada, “si la situación no se resuelve rápidamente, pronto asistiremos a una racionalización de la producción de crudo y a una nueva reducción de la actividad de las refinerías, especialmente en Asia y Oriente Medio”, advirtió Homayoun Falakshahi, analista de Kpler.

Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos pueden sortear parcialmente el estrecho, pero “incluso con estas opciones de desvío, alrededor de 8,7 millones de barriles al día” quedan bloqueados, señala Falakshahi.

Debido a estas perturbaciones, que podrían prolongarse, “los compradores buscan asegurarse barriles de sustitución, lo que “amplifica” el aumento de los precios, precisó Staunovo.

Para prevenir posibles escapes, China también ha pedido a sus principales refinerías que suspendan sus exportaciones de gasóleo y gasolina, según la agencia Bloomberg.

Y el Gobierno estadounidense autorizó el jueves, y durante un mes, el suministro de petróleo ruso sancionado a la India, ya que el conflicto en Oriente Medio afecta directamente al abastecimiento de Nueva Delhi.

Los productos refinados “como el diésel y el quesono han experimentado un aumento de precios mucho mayor” que el crudo hasta ahora, señaló además Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

Trump prometió medidas para amortiguar el precio del crudo

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el jueves que su gobierno tomaría pronto para “reducir la presión sobre el petróleo”, tras la escalada de los precios del crudo medidas provocadas por la guerra emprendida por Washington e Israel contra Irán.

“Son inminentes nuevas medidas para reducir la presión sobre el petróleo. El crudo parece haberse estabilizado bastante. Lo teníamos muy bajo, pero tuve que hacer este pequeño desvío, ¿si a todos les parece bien?”, dijo en un acto en la Casa Blanca.

Trump aseguró haber tomado ya “medidas decisivas” al “ofrecer un seguro de riesgo político para los petroleros que transitan por el Golfo”.

Los precios elevados de la gasolina suelen ser un punto sensible para los líderes políticos estadounidenses, porque pueden alimentar una inflación que ya hace mella en muchos hogares.

Los precios medios de la gasolina en Estados Unidos han subido alrededor de un 9 % en la última semana, según el indicador de precios de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

El presidente indicó además que, “si fuera necesario”, la Marina estadounidense comenzaría a escoltar petroleros por el estrecho de Ormuz “tan pronto como sea posible”.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Por Agencia AFP

Conoce más

Temas recomendados:

Economia

mercados

petróleo

Macroeconomía

Barril

Crudo

Precios del petróleo

Guerra

oriente Medio

Irán

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.