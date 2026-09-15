Las criptomonedas se fortalecen junto con un proyecto de ley estadounidense: ¿de qué trata?

La subida se produjo cuando las probabilidades de que la Ley de Claridad para la regulación del mercado se apruebe este año aumentaron de un mínimo del 14% a cerca del 30% en Polymarket, lo que sigue siendo una posibilidad remota, pero supone una fuerte revalorización de sus perspectivas.

Los mercados de criptomonedas registraron ganancias el lunes, ya que el optimismo en torno a un proyecto de ley clave sobre criptomonedas en Estados Unidos reavivó el apetito por el riesgo en todo el espectro de activos digitales.

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El Bitcoin, que representa alrededor del 60% del valor de mercado de todas las criptomonedas, volvió a acercarse al nivel de los 80.000 dólares, con un aumento de hasta un 2,6%, alcanzando los 79.322 dólares. Las acciones de las empresas relacionadas con las criptomonedas también repuntaron, con la plataforma de intercambio digital Coinbase Global Inc. subiendo un 9,2% y el emisor de stablecoins Circle Internet Group Inc. un 7,5%.

“Los mercados afrontan la votación de mañana con una perspectiva bastante mesurada. Bitcoin se ha mantenido estable, mientras que las acciones de criptomonedas han mostrado mayor fortaleza, lo que sugiere que los inversores valoran la posibilidad de una normativa estadounidense más clara”, declaró Stefan von Haenisch, director general y responsable de BitGo Prime.

Los senadores han prometido iniciar las votaciones de procedimiento a finales de esta semana. Antes de eso, los senadores republicanos publicaron un borrador final del proyecto de ley, con modificaciones que abordan algunos de sus puntos más polémicos.

La nueva versión otorgaría al Secretario del Tesoro la facultad de intervenir si la fuga de depósitos resultara perjudicial para los bancos comunitarios. Además, añadía nuevas salvaguardias éticas para el presidente y otros funcionarios electos que poseyeran criptomonedas, un punto conflictivo para los demócratas. Las nuevas normas éticas obligarían al presidente a desinvertir en activos virtuales o a depositar participaciones significativas en un fideicomiso ciego, so pena de sanciones económicas. Asimismo, facultaba a los fiscales generales estatales para desempeñar un papel en la aplicación de dichas normas.

“El mercado ya contempla buenas probabilidades de que se supere el obstáculo procesal. Aun así, la claridad está lejos de convertirse en ley, y si el proceso se estanca, preveo que las criptomonedas sufrirán mayores pérdidas que Bitcoin”, afirmó Adam McCarthy, jefe de investigación de la firma de trading LO:TECH.

Sin embargo, para algunos observadores del sector, la reunión de la Reserva Federal para fijar los tipos de interés podría convertirse en el evento que más influya en el mercado de activos digitales.

“Los mercados ahora estiman una probabilidad de entre el 86 % y el 87 % de que la Reserva Federal suba las tasas en 25 puntos básicos el miércoles, y Bitcoin parece haber absorbido gran parte de ese escenario base al mantenerse en el rango de los 70 000 dólares en lugar de romper su estructura de agosto”, dijo Lacie Zhang, analista de investigación de Bitget Wallet. “El mayor riesgo de revalorización provendría de una sorpresa con un tono más restrictivo en el comunicado”.

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