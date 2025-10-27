Bancolombia anuncia compensaciones automáticas tras el colapso digital

Imagen de referencia Bancolombia. Foto: Bancolombia

Tres días después de la tormenta, Bancolombia salió a hablar. En una publicación de Instagram que mezcla disculpa y promesa, el banco anunció que compensará automáticamente a los usuarios afectados por el colapso de sus servicios digitales el viernes 24 de octubre, cuando millones de personas no pudieron transferir, retirar o pagar durante horas.

“Te escuchamos, entendemos y acompañamos. Si los inconvenientes que tuvimos el 24 de octubre afectaron negativamente el estado de los productos y servicios que tienes con nosotros, vamos a compensarlo”, dice el mensaje oficial.

El anuncio llega después de una de las semanas más críticas para el sistema financiero colombiano, marcada por tres golpes consecutivos: la caída global de Amazon Web Services (AWS), el borrador del decreto que encarece las transacciones digitales y la inoperancia de las apps bancarias del país, incluida Bancolombia y Nequi.

Según Bancolombia, las compensaciones se harán de forma automática durante esta semana. Los usuarios no tendrán que presentar reclamos. Los abonos aparecerán directamente en sus cuentas.

El banco devolverá:

Cuotas de manejo o tarifas de servicios que no pudieron usarse.

Comisiones pagadas por acudir a canales alternos (como retiros en cajeros de otros bancos) mientras las plataformas estaban caídas.

Intereses o recargos por pagos vencidos durante la falla.

“Sabemos que en cada pago, cada envío y cada movimiento, hay un esfuerzo, un sueño, una historia”, escribió el banco.

La reputación

La entidad entiende que no se trata solo de reembolsar dinero, sino de reconstruir la credibilidad de un ecosistema financiero que se vende como confiable y moderno.

En Colombia, donde cuatro de cada diez adultos aún están por fuera del sistema financiero, la confianza digital es frágil y el error tecnológico tiene costo político y emocional.

La reacción de Bancolombia también sienta un precedente: como en pocas ocasiones, un banco grande responde de forma automática a un evento de esta magnitud, sin exigir al usuario llenar formularios ni llamar a líneas de atención.

Los fallos recientes en el sistema financiero global han demostrado que el salto a la economía digital no puede basarse solo en aplicaciones atractivas, sino en infraestructuras resilientes y políticas coordinadas entre bancos, Estado y proveedores tecnológicos.

Sin confianza tecnológica, no hay inclusión financiera posible.

