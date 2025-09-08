Lo que hay detrás de la caída del desempleo, según ANIF

Foto: Cortesía

En el más reciente comunicado difundido por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) se explican cuales son sus posturas frente a los últimos resultados de empleo presentados por el DANE.

Cabe recordar que, al cierre de julio de 2025, la tasa de desempleo desestacionalizada en Colombia se ubicó en 9,0 %, manteniéndose en un solo dígito por 11 meses consecutivos.

ANIF explica que, aunque este indicador muestra una ligera alza de 0,1 puntos porcentuales frente a junio, la cifra promedio para el año es 1,4 puntos inferior a la registrada en el mismo periodo del año anterior, consolidando una tendencia favorable en el mercado laboral nacional.

“La ocupación creció 3,7 % a julio, con 830.000 nuevos empleos, superando ampliamente los registros de 2024 y de los años previos a la pandemia; sin embargo, la fuerza laboral se expandió casi 2 veces más comparado con los mismos registros”, explica el comunicado.

Además, la fuerza laboral se ha expandido a un ritmo aún mayor, con una incorporación de 518.600 personas disponibles para trabajar en lo corrido del año, frente a un promedio prepandemia de 276.000.

¿Cuáles son los sectores y las regiones con más empleo?

Según el informe, los sectores que más han impulsado esta reactivación laboral son alojamiento, comercio y transporte, que en conjunto representan cerca del 46 % del empleo creado durante 2025. A nivel regional, los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Tolima concentran el 56,3 % de los puestos generados.

Dentro de este contexto han ganado protagonismo los trabajadores por cuenta propia, que representan el 70 % de la nueva ocupación con 583.000 empleos, especialmente en sectores como transporte, agricultura y administración pública. Por su parte, los empleados en empresas particulares representan 293.000 nuevos puestos, con fuerte presencia en comercio, industrias manufactureras y administración pública.

Formalidad e informalidad

ANIF explica que, si bien la informalidad laboral ha mostrado una reducción gradual en 2025, especialmente en empresas medianas y grandes, aún persiste en niveles elevados en ramas como agricultura (84,6 %), alojamiento (78,4 %), actividades artísticas (74,1 %) y construcción (66,5 %).

El informe resalta que la reducción de la informalidad no se produce por igual en todos los sectores y tamaños empresariales, ya que mientras las compañías con más de 10 trabajadores muestran disminuciones en sus tasas informales, las microempresas (que generalmente son las más golpeadas a nivel económico) cuentan con un leve aumento.

En términos de calidad del empleo, se evidencia un avance en la formalidad dentro de la agricultura, sector históricamente muy informal, donde el crecimiento de puestos formales para cultivos como flor de corte y palma para aceite es significativo. También llama la atención que la totalidad del empleo nuevo en actividades inmobiliarias y administración pública fue formal.

¿Cuáles son los retos?

La asociación manifiesta que un elemento de alerta para el mercado laboral es la necesidad de mantener la capacidad de absorción de mano de obra, dada la acelerada expansión de la fuerza laboral y los desafíos macroeconómicos que enfrentan la economía colombiana, tales como la presión fiscal y las tasas de interés.

El informe concluye que, aunque los resultados a corto plazo son alentadores con más ocupados y menos desempleados, la sostenibilidad de esta dinámica será clave para asegurar un desarrollo económico inclusivo y estable.

