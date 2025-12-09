Los sabores de la nostalgia que se destacan dentro de las exportaciones colombianas

Imagen de referencia. Foto: Agencia AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Son varios los productos colombianos que triunfan en el exterior, especialmente durante las festividades decembrinas que están marcadas por la nostalgia.

Las categorías de productos que hacen parte de este tipo de exportaciones movieron USD 555,4 millones, entre enero y septiembre de 2025, con un incremento de 10,5 % frente al mismo periodo de 2024, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) con análisis de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).

Entre los elementos más destacados están la confitería de azúcar, productos de panadería y molinería, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y confitería de cacao.

En cuanto a volumen, dichas ventas externas sumaron 149.141 toneladas, 7,5 % más que en los primeros nueve meses de 2024.

Sabores en expansión

“Estos productos típicos del país con valor agregado han logrado traspasar fronteras para conquistar, no solo a los colombianos en el exterior, sino también a otras comunidades latinas e incluso a los mismos nativos de cada mercado”, expresa Javier Díaz Molina, presidente de Analdex.

Y añade que el sector ha presentado un crecimiento respecto al año anterior, por lo que es clave que se sigan abriendo oportunidades en países donde los productos están siendo reconocidos y están tomando fuerza por su calidad.

El dirigente gremial apunta a que Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Panamá y España son los principales destinos donde llegan los sabores de la nostalgia.

De estos siete destinos, seis tuvieron crecimientos entre 6,2 % y 38,2 %. Al mirar por productos, los bombones, caramelos, confites y pastillas lideraron las ventas, seguido por artículos de confitería sin cacao, galletas saladas, demás chocolates y harina de maíz.

Con salida al mundo

Por departamentos, Valle del Cauca, Antioquia, Caldas, Bogotá y Cundinamarca, ocuparon los primeros puestos como los más exportadores.

En el listado de empresas exportadoras aparecen Colombina, Super de Alimentos, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Galletas Noel, Comestibles Aldor y Golosinas Trululú.

“El canal de productos étnicos es uno de los más representativos para las exportaciones agroindustriales colombianas y tiene mucho potencial de crecimiento en un mercado como Estados Unidos”, de acuerdo con un informe de 2023 de ProColombia.

Allí citan que, según Food Navigator US - Retailers and Ethnic Products USA, ya es una tendencia en algunos supermercados de este país tener corredores especializados en productos étnicos para diferenciarse y atraer nuevos clientes.

Y es que, de acuerdo con estadísticas nacionales oficiales, se calcula que hay más de 800.000 colombianos registrados viviendo en Estados Unidos. Por otro lado, según cifras de Nielsen, con 68,1 millones de hispanos viviendo en Estados Unidos, este segmento de consumidores representa una quinta parte de la población.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.