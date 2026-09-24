LVMH prepara un nuevo blindaje familiar: Arnault reorganiza el control del grupo de lujo

Como resultado de este plan, casi la totalidad de la participación de la familia Arnault en el grupo pasaría a estar en manos de una única entidad que cotiza en bolsa, Agache SCA, que sustituiría a la principal sociedad de cartera de LVMH, Christian Dior SE.

Bernard Arnault y su familia tienen previsto simplificar la estructura accionarial de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE para garantizar que el control del mayor grupo de lujo del mundo se mantenga a lo largo de las generaciones.

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Se trata de la última de una serie de medidas adoptadas por Arnault, de 77 años, para reforzar el control de la familia sobre la empresa que él mismo creó y prepararla para una eventual sucesión, en un momento en que los inversores buscan cada vez más claridad al respecto.

Las acciones de LVMH apenas registraron variaciones el jueves en París. Han caído casi 40 % este año, en medio de los problemas que atraviesa en China su marca más rentable, Louis Vuitton.

Agache, una sociedad en comandita por acciones, poseería una participación directa en LVMH del 49,76 % del capital social y del 65,55 % de los derechos de voto una vez completados los últimos cambios. Conocida en Francia como "société en commandite par actions", esta estructura es utilizada por las familias para afianzar su control sobre un grupo; los expertos jurídicos la denominan "candado".

Desde la década de 1980, cuando adquirió la casa de moda Christian Dior y fundó LVMH, Arnault ha maniobrado para consolidar su control. Una de sus mayores operaciones tuvo lugar en 2017, cuando ofreció comprar las participaciones de los accionistas minoritarios de Christian Dior por EUR 12.000 millones (USD 13.700 millones).

Nuevo impulso

Según el último plan, un proceso en varias fases llevaría a la fusión de las participaciones de la familia en Christian Dior, antes de que esta pase a denominarse Agache SCA. De este modo, Agache se convertiría en la principal sociedad de cartera de la familia, sustituyendo a Christian Dior como su vehículo cotizado en bolsa.

"Una vez completadas estas operaciones, el control sobre LVMH se ejercería, por tanto, desde una única empresa, que cotiza en Euronext París desde hace más de treinta años", afirmó Christian Dior en un comunicado el miércoles.

Algunos cuestionaron el esfuerzo por mantener cotizada la sociedad por acciones limitada, dada la minúscula participación que probablemente tendrán los inversores externos.

"Lo lógico sería no cotizar Agache SCA en absoluto", afirmó Pascal Quiry, profesor de finanzas corporativas en la escuela de negocios HEC París. Esto se debe a que "es probable que quede muy poco en el mercado libre tras la oferta, como mucho un 1 %, y dado que, de todos modos, LVMH ya está controlada por la familia Arnault", explicó.

Como parte de la sustitución de Christian Dior, los accionistas minoritarios tendrán la opción de vender sus acciones en una oferta pública de adquisición o seguir siendo accionistas junto a la familia Arnault dentro de Agache, la entidad de control de LVMH que aún está por crearse.

Las acciones de Christian Dior subieron hasta un 19 % el jueves.

Según la normativa bursátil, la familia Arnault estaría obligada a realizar una oferta pública de adquisición, que se pagaría en efectivo, por todas las acciones de Dior que no posea, lo que representa el 2,44 % del capital social. A fecha de martes, el valor de esa participación ronda los 1.630 millones de euros, según el comunicado.

Profitlich Schmidlin AG, accionista minoritario de Christian Dior, escribió al consejo de administración de la empresa cuestionando por qué la oferta pública de adquisición propuesta solo ascendería al 95 % de su valor neto de activos.

En transacciones anteriores relacionadas con las participaciones de la familia Arnault en 2017 y 2021 no se "consideró apropiado" aplicar ningún descuento, señaló el inversor con sede en Colonia en la carta a la que ha tenido acceso Bloomberg. "Por lo tanto, nos cuesta identificar una circunstancia económica que justifique la aplicación de un descuento del 5 % en la actualidad".

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Es probable que se celebre una junta general extraordinaria de accionistas de Christian Dior para aprobar los cambios antes de que finalice este año, y la oferta pública de adquisición está prevista para el primer trimestre del año que viene, siempre que la autoridad reguladora AMF dé su visto bueno. La oferta pública de adquisición no iría seguida de una exclusión forzosa.

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