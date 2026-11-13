Manufactura, industria y comercio: así crecen los sectores clave de la economía

En septiembre de 2026, las tres mediciones tuvieron resultados positivos e incrementos en ventas. Sin embargo, cayó el personal ocupado Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET). Estos son los principales resultados.

El desempeño de algunos sectores económicos es determinante para conocer la evolución de la economía colombiana. Por ello, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publica los resultados de las encuestas de comercio y manufactura y el Índice de Producción Industrial.

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Así va el comercio

Las ventas reales del comercio minorista aumentaron 9,7 % y el personal ocupado creció 1,2 % en relación con el mismo mes de 2025. Excluyendo el comercio de combustibles, la variación de las ventas reales del sector fue de 11,6 %.

Por su parte, las ventas del comercio minorista aumentaron 9,7 % frente a las registradas en el mismo mes de 2025. Quince líneas de mercancía registraron variaciones positivas en sus ventas reales mientras que cuatro (4) líneas de mercancía registraron variación negativa.

Las mayores contribuciones positivas a la variación anual, se presentaron en las líneas de Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares y Otros vehículos automotores y motocicletas, aportando en conjunto 7,1 puntos porcentuales a la variación total del comercio minorista

Para septiembre, las actividades económicas que más contribuyen positivamente al comportamiento del comercio minorista y de vehículos fueron las relacionadas con:

Vehículos automotores nuevos con una variación de 29,8 %

Ventas tanto en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos, bebidas y tabaco con una variación de 7,7 %

Establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos y especializados en la venta de alimentos, con una variación de 2,5 %

El personal ocupado por el comercio minorista en septiembre de 2026 aumentó 1,2 % frente al mismo mes del año anterior, como resultado del aumento de 2,9 % del personal permanente, y de 6,8 % del personal aprendiz. En contraste se presentó una disminución de 7,1 % del personal temporal contratado

a través de empresas y hubo una variación negativa de 2,4 % del personal temporal directo.

Respecto al comercio electrónico al por menor, las ventas variaron 16,9 %. La variación de las ventas totales en términos nominales del comercio al por menor en el noveno mes, frente al mismo de 2025 fue de 6,9 %.

Al comparar las variaciones anuales, las empresas dedicadas al comercio al por menor participaron con 2,6% en las ventas totales de estas empresas; y en septiembre de 2025 la participación del comercio electrónico en las ventas fue de 2,4 %.

La evolución de la manufactura

En el mes de referencia, la producción real de la industria manufacturera presentó una variación de 1,5 %, las ventas reales de 0,6 % y el personal ocupado de -1,4 %.

De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 19 registraron variaciones positivas en su producción real, sumando 4,1 puntos porcentuales a la variación total anual y 20 subsectores con variaciones negativas que restaron en conjunto 2,6 puntos porcentuales a la variación total.

Durante los últimos doce meses, la producción real presentó una variación de 0,6 %, las ventas reales de 0,3 % y el personal ocupado

-0,6 %.

En septiembre, el área metropolitana que más contribuye de manera positiva a la variación anual de la producción real es la de Barranquilla con una variación de 7,3%, sumando 0,5 p.p a la variación total nacional (1,5 %).

Además, de los 10 dominios de ciudades representados por la encuesta 6 registraron variaciones positivas en su producción real, sumando 2,1 p.p a la variación total nacional.

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Los resultados de la industria

En septiembre de 2026 frente a septiembre de 2025, el Índice de Producción Industrial presentó una variación de 1,9 %.

Los cuatro sectores industriales registraron variaciones positivas en su producción:

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Suministro de electricidad y gas presentó un crecimiento de 5,0 %

Captación, tratamiento y distribución de agua tuvo 3,7 %

Industria manufacturera presentó 1,5 %

Explotación de minas y canteras fue de 0,5 %.

De las 26 actividades industriales, 14 registraron variaciones positivas, sumando 3,8 puntos porcentuales a la variación anual, mientras que 12 presentaron variaciones negativas, restando 1,9 puntos porcentuales.

En los resultados anuales, el Índice de Producción Industrial presentó una variación de 1,1 %. Los cuatro sectores industriales registraron variaciones positivas en su producción.

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El sector de suministro de electricidad y gas presentó un crecimiento de 4,2 %, seguido por la captación, tratamiento y distribución de agua con 3,8 %, la industria manufacturera con 0,6 %, y la explotación de minas y canteras con 0,1 %

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