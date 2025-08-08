Más que café y fútbol: la expansión de Juan Valdez y los negocios de los cafeteros

Juan Valdez es el nuevo patrocinador de River Plate de Argentina. Foto: Cortesía Juan Valdez

El café colombiano no solo es noticia en el país, también es protagonista en otros lugares del mundo. Este viernes el turno es para Argentina porque Juan Valdez llegó al estadio Monumental pisando fuerte.

La empresa de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) es ahora un patrocinador oficial del equipo de fútbol argentino River Plate.

El hecho hace que vale la pena preguntarse, ¿cuál es el alcance del producto colombiano? Y es que no es la primera vez que la compañía se da pantalla en importantes escenarios deportivos.

La estrategia busca dar “un paso firme en nuestra expansión en este gran país, que cerrará 2025 con nueve tiendas y que en 2026 promete aún más crecimiento”, aseguró Germán Bahamón Jaramillo, gerente general de la FNC en sus redes sociales.

El café de Juan Valdez estará disponible en el estadio y también en las oficinas, centros de entrenamiento y restaurantes del club, como el reconocido Banda.

Además de visibilidad institucional, la alianza permite conectar con una comunidad de más de 350.000 socios activos y contempla activaciones, experiencias exclusivas y productos personalizados que vinculan el ritual del café con la pasión del fútbol argentino, de acuerdo con la compañía.

La estrategia hace parte del plan de crecimiento internacional que tiene Juan Valdez y también incluye la apertura de una nueva tienda en Villa Urquiza en Buenos Aires y la puesta en marcha del Campeonato Internacional de Barismo.

“Argentina es un país vibrante, con cultura, historia y una conexión emocional profunda con los rituales cotidianos. Traer el sabor del café colombiano a este contexto, con tiendas que generan experiencias y alianzas que trascienden lo comercial, es parte de nuestra visión de crecimiento”, comentó Camila Escobar, CEO de Juan Valdez.

Y agregó que “no se trata solo de vender café, sino de generar vínculos culturales que celebren nuestra calidad, tradición y origen”.

Juan Valdez y el deporte

Procafecol S.A. es la casa matriz de Juan Valdez, nació en 2002 con el objetivo de generar negocios de valor agregado para los caficultores. Son cuatro sus líneas de negocios: tiendas especializadas, grandes superficies, canal institucional y el portal de comercio electrónico.

El objetivo de la compañía es posicionarse como la marca más reconocida y admirada del país y exportarlo al mundo con su modelo de expansión a nuevos mercados internacionales.

Con ese propósito, en septiembre de 2024, la empresa colombiana se alió con Green Coffee Company para ser el café oficial de Los Chicago Cubs, equipo profesional de béisbol de los Estados Unidos, y del Wrigley Field, uno de los estadios más reconocidos de las ligas mayores de este deporte.

Este tipo de alianzas no son creadas al azar. Por el contrario, son oportunidades que tiene la marca de “incrementar su penetración en el mercado norteamericano”, que es uno de los más importantes para el producto.

Actualmente, la compañía cuenta con más de 630 tiendas en estos países:

Aruba Argentina Bolivia Catar Chile Colombia Costa Rica Curazao Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Árabes Unidos España Estados Unidos Kuwait México Panamá Paraguay Perú Turquía

A su vez, sus productos se encuentran disponibles en 13.289 retailers o cadenas de supermercados de 34 naciones en el mundo.

Los otros negocios de la FNC

El protagonismo del café en la economía colombiana es notorio. De hecho, dentro del agro fue el subsector que más creció en los tres primeros meses del año, con el 31,3 %. También lidera las cifras de exportaciones y producción del renglón.

Actualmente, en Colombia el consumo per cápita es de 2,5 kg de café al año, lo que representa 2,2 millones de sacos de 60 kg. De esa actividad dependen más de 557.000 familias caficultoras.

La FNC representa al gremio de los cafeteros y también se ha encargado de crear y expandir distintas empresas relacionadas con el negocio del café. Estas son:

Almacafé: se ha consolidado como el pilar operativo de las empresas cafeteras. “Ha reconfigurado la logística del café, llevado la industrialización a las regiones y promovido la exportación de café tostado en origen”, de acuerdo con Bahamón. En 2024 la empresa tuvo su mejor año en ingresos desde su creación el 8 de mayo de 1965.

Procafecol (Promotora de Café de Colombia S.A.): se ha enfocado en los mercados más relevantes. Juan Valdez celebra la estratégica negociación para tener una presencia significativa en Estados Unidos y Canadá, el mercado más importante del mundo. También trabaja en su expansión en México, España, Turquía y Emiratos Árabes.

Buencafé: optimizó su planta de producción y diversificó sus mercados. Esta unidad trabaja en productos innovadores que expanden los momentos de consumo y también tuvo utilidades récord el año pasado.

