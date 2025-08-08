Gobierno y productores de papa pactan compras, crédito y control a importaciones

Imagen de referencia. Foto: EFE - Rodrigo Saez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras días de tensión, bloqueos y movilizaciones en el agro, la Segunda Mesa Nacional del sector papero marcó el primer quiebre en la crisis que amenaza a más de 350.000 familias campesinas en Colombia.

El Gobierno y Fedepapa sellaron un acuerdo para frenar el paro agrícola, que sirvió de cultivo de ánimos entre los agricultores y disipó el temor de nuevos paros.

El diagnóstico inicial es alarmante: cada hectárea cultivada de papa está dejando pérdidas que oscilan entre $11 y $15 millones, en un contexto de sobreoferta, caída del consumo, aumento de importaciones y presión fiscal.

Por ello, la reunión, celebrada el miércoles 6 de agosto, terminó con una batería de medidas orientadas a estabilizar el mercado interno, frenar las pérdidas y abrir canales institucionales de seguimiento.

Le podría interesar: En medio del paro en Boyacá, Minagricultura cerró acuerdos con los paperos

Lo pactado: entre el alivio inmediato y la presión estructural

Entre los compromisos más relevantes está la implementación de un programa de compras directas por $20.000 millones, priorizando territorios no productores y poblaciones vulnerables. La operación estará a cargo del Gobierno Nacional, las entidades departamentales y Fedepapa, a través del Fondo Nacional de Fomento de la Papa (FNFP).

Aunque el gremio reconoce el esfuerzo, advierte que la sobreoferta actual requeriría hasta $178.000 millones para ser absorbida completamente. Es decir, la medida es útil, pero aún insuficiente para contener el colapso de precios.

En paralelo, se activarán líneas especiales de crédito con tasas de hasta 3 % efectivo anual, y se discuten mecanismos de condonación parcial de intereses o deudas, respaldados con una bolsa inicial de $13.800 millones.

Uno de los avances clave es el lanzamiento de la Guía de Movilidad y Control Sanitario, que busca combatir el ingreso irregular de papa desde Ecuador y establecer trazabilidad para prevenir brotes de Punta Morada. La herramienta será articulada por el ICA, la Policía Fiscal, la DIAN, Fedepapa y autoridades locales.

Recomendado: Los coletazos de los paros: el plan del Minagricultura para comercializar comida

La papa se enfría: consumo en caída y presión tributaria

La crisis papera no es solo de precios: el consumo cayó 8 % en los últimos meses, y el gremio apunta a una causa clave: la entrada en vigencia del “impuesto saludable” de 20 %, que, sumado al IVA de 19 %, ha encarecido la papa nacional, mientras que el producto importado entra con menos cargas tributarias.

Fedepapa solicitará una mesa técnica con MinAgricultura y MinHacienda para revisar el tratamiento fiscal del producto, y propondrá activar salvaguardias y medidas antidumping para frenar el crecimiento de las importaciones.

Asimismo, se exigirá el cumplimiento obligatorio de la facturación electrónica en los centros de abasto, como mecanismo de control frente a la informalidad en el comercio mayorista.

Lea también: Primer acuerdo en Boyacá: girarán $9.000 millones más a mineros en paro

Campañas, subsidios y conexión con la agroindustria

Como parte de la estrategia de reactivación, se lanzará una campaña nacional para posicionar la papa como acompañante esencial de las proteínas. Para ello, se solicitaron recursos adicionales por hasta $2.500 millones al FNFP. A nivel regional, los departamentos también activarán planes de comunicación para dinamizar los mercados locales.

En materia de insumos, se habilitará el acceso al programa FAIAs Integral, que subsidia hasta 30 % del valor de insumos agrícolas. Actualmente, se gestiona una versión específica del programa para el cultivo de papa.

Uno de los temas pendientes es la alianza con la agroindustria para absorber parte de la sobreoferta con fines de exportación, que se discutirá hoy 8 de agosto. De lograrse, representaría un nuevo canal de demanda y encadenamiento para la producción nacional.

En las próximas semanas se presentará la nueva oferta de valor de Fedepapa, orientada a actualizar su rol como interlocutor de más de 91.000 productores y 350.000 familias impactadas.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.