Bancolombia volvió a ocupar el primer lugar del ranking Merco Empresas Colombia 2026, seguido de Alpina, Bavaria y Sura. Pero detrás de las cuatro compañías que encabezan la clasificación hay movimientos que muestran cuánto puede cambiar, de un año a otro, la posición de las empresas en uno de los monitores de reputación corporativa del país. Cencosud, la Clínica del Country y Cruz Verde registraron algunos de los ascensos más fuertes, mientras otras compañías dejaron de aparecer entre las 200 primeras.

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Merco 2026: las empresas que más escalaron y las que salieron del top 200

El cambio más pronunciado entre las empresas que se mantienen en ambas ediciones fue el de la Clínica del Country, que pasó del puesto 158 en 2025 al 74 en 2026, un avance de 84 posiciones. Cencosud subió del 151 al 68, mientras Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos pasó del 180 al 98. En ambos casos, la mejora fue de más de 80 puestos.

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Cruz Verde también avanzó de forma considerable: pasó del lugar 115 al 61, es decir, escaló 54 posiciones. Otras compañías con movimientos destacados fueron el Grupo Energía Bogotá, que pasó del puesto 94 al 58, y Geopark, que subió del 174 al 97.

Los cambios no se limitaron a empresas de un mismo sector. En el listado aparecen compañías de energía, comercio, salud, servicios financieros y logística, entre otras actividades. Por eso, las variaciones permiten identificar quiénes ganaron posiciones dentro de la clasificación, aunque no bastan para establecer por sí solas qué decisión empresarial explica cada ascenso.

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El liderazgo se mantiene, pero hay cambios en los primeros puestos

En la parte alta de la tabla, Bancolombia conservó el primer lugar, con una puntuación de 10.000. Alpina se mantuvo segunda y aumentó su calificación de 9.136 a 9.863 puntos. Bavaria ocupó el tercer puesto y Sura el cuarto.

Grupo Argos descendió del quinto al sexto lugar, mientras Crepes & Waffles pasó del quinto al sexto en 2025 y del sexto al quinto en 2026, intercambiando posiciones con la compañía de infraestructura. Davivienda se mantuvo en el séptimo lugar. Grupo Éxito avanzó del noveno al octavo y Postobón del décimo al noveno.

También hubo retrocesos entre empresas que siguen dentro de las primeras 30. Grupo Nutresa pasó del puesto 12 al 16 y Ecopetrol cayó del 17 al 25. Ramo, que había ocupado el octavo lugar en 2025, terminó en el 18. Google descendió del 26 al 36 y la Universidad EAFIT pasó del 27 al 45.

Estos movimientos no deben leerse como una medición directa de ventas, utilidades o participación de mercado. Merco evalúa reputación corporativa mediante distintas fuentes y etapas de evaluación. Su metodología para Colombia en 2026 contempla encuestas a directivos, evaluación de expertos, evaluación de méritos e indicadores, Merco Sociedad, Merco Talento, Merco Digital y Merco Líderes. El proceso está sujeto a una revisión independiente de KPMG, según el informe metodológico publicado por el monitor.

La clasificación, por tanto, busca recoger valoraciones sobre la reputación de las empresas, no establecer cuáles son las más rentables o las que más crecieron económicamente durante el año.

Las empresas que ya no aparecen entre las 200 primeras

La comparación entre los dos listados también permite identificar compañías que estaban en el top 200 de 2025 y no figuran en la edición de 2026. Entre ellas están Scotiabank Colpatria, Movistar, la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad CES, la Universidad EAN, Laboratorios Procaps, Clínica Imbanaco, Ingenio Mayagüez, Italcol, Gases del Caribe, Ocesa Colombia, Schneider Electric, GSK, Bivien, Super de Alimentos, Grupo Cártama, Reckitt Benckiser y Grupo Aliar.

La ausencia de estas empresas debe interpretarse con cautela. Lo que permite afirmar la comparación es que ya no aparecen entre las 200 posiciones publicadas en 2026; no demuestra que hayan desaparecido del universo evaluado ni permite concluir, sin más información, que su reputación se haya deteriorado en términos absolutos.

En sentido contrario, el listado de 2026 incluye compañías que no aparecían entre las 200 primeras del año anterior, como Davibank, Porvenir, Primax, Universidad Externado de Colombia, Grupo Gilinski, ETB y Citigroup, entre otras.

En resumen, las cuatro empresas que encabezan el ranking conservaron sus posiciones, pero buena parte de la historia está en los movimientos que se produjeron más abajo: ascensos de más de 80 puestos, retrocesos de varias decenas y cambios en la composición del grupo de las 200 empresas mejor ubicadas.

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