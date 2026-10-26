Microsoft ofrece retiros voluntarios a 60.000 empleados mientras invierte en IA

Un portavoz de la empresa dijo que la propuesta aplica a cargos…

El plan apunta a una cuarta parte de la plantilla del gigante tecnológico que busca recortar costos mientras que invirtió hasta USD 41.000 millones -solo en el trimestre de abril a junio- en gran parte para los centros de datos y los chips necesarios para la IA.

Microsoft propuso un nuevo plan de retiro voluntario a unos 60.000 empleados en Estados Unidos, Canadá, India y el Reino Unido, indicó el grupo el lunes a la AFP, seis meses después de una primera propuesta del mismo tipo.

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Un portavoz de la empresa dijo que la propuesta aplica a cargos desde vicepresidencias hacia abajo, mientras otros grupos de empleados, incluidos algunos que trabajan en centros de datos, así como en ventas y marketing, quedan excluidos.

Quienes la acepten y se marchen se beneficiarán de condiciones comparables a una indemnización clásica por despido.

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Constituye "otro medio de adaptar sus plantillas a la evolución de las necesidades" de la firma, escribió la directora de recursos humanos, Amy Coleman, en un mensaje a los empleados.

La firma de Redmond (estado de Washington), que empleaba a 223.000 personas a finales de junio propuso en abril un primer plan de retiro a unos 8.750 empleados estadounidenses.

Según su informe anual, Microsoft disminuyó su plantilla en 5.000 personas en un año hasta el 30 de junio, algo inédito desde 2016.

Contrario al primer dispositivo de abril, reservado a empleados en Estados Unidos cerca del fin de carrera, esta nueva oferta no tiene condiciones de edad ni antigüedad y el grupo espera muchas menos adhesiones.

El plan de abril fue aceptado por aproximadamente un tercio de las personas elegibles, indicó el grupo en julio, añadiendo que "estos empleos no son reemplazados por la IA".

Recortes e inversiones en IA

Los gigantes tecnológicos siguen haciendo fuertes inversiones relacionadas con la IA cuando persisten preocupaciones sobre el impacto de esta tecnología en el empleo.

Figuras dentro del propio sector, como el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, han advertido sobre pérdidas masivas de puestos de trabajo.

Según informaron la semana pasada medios estadounidenses, Netflix recortará aproximadamente el 6% de su plantilla, es decir, 1.000 puestos de trabajo.

El portal de subastas eBay despidió a 1.000 empleados a principios de este mes, tras una ronda previa a comienzos de año que afectó a 800 puestos.

En mayo, Meta despidió alrededor del 10% de su plantilla global, lo que impactó a unos 8.000 empleados.

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En abril, Meta también anunció que cancelaría sus planes de contratar a otras 6.000 personas y que reubicaría a otros 7.000 empleados en funciones relacionadas con flujos de trabajo de IA.

Uber indicó en septiembre que despediría en torno al 10% de su personal, lo que afectaría a unos 3.000 empleados o más.

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Amazon anunció en enero la eliminación de 16.000 puestos de trabajo a nivel mundial.

Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta están en camino de invertir colectivamente alrededor de USD 700.000 millones en centros de datos de IA, chips e infraestructura informática solo este año.

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