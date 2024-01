Microsoft podría ser investigada por su inversión de US$10.000 millones en OpenAI

OpenAI le abrió la puerta a la financiación de Microsoft por la capacidad de computación en la nube que han mostrado los servicios del gigante tecnológico. /Bloomberg Foto: Bloomberg - Victor J. Blue

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea (UE), anunció que investigará la inversión de US$10.000 millones de Microsoft en OpenAI, el laboratorio pionero en inteligencia artificial detrás de ChatGPT y Dall-E.

A través de un comunicado, el órgano comentó que está examinando si la inversión de Microsoft en OpenAI “puede ser objeto de revisión según el Reglamento de Fusiones de la UE”. Si se descubre que la operación del gigante tecnológico incumple las leyes de competencia entre empresas del Viejo Continente, la Comisión Europea podría iniciar una investigación a gran escala, como lo reportó AFP.

Margrethe Vestager, responsable de la política de competencia de la Comisión, señaló que el organismo “vigila de cerca las asociaciones de IA para garantizar que no distorsionen indebidamente la dinámica del mercado”.

El comunicado de la Comisión Europea se publica unas semanas después de que la autoridad en materia de empresas en el Reino Unido, la Autoridad de Competencia y Mercados, dijera que analizará los alcances reales de la asociación Microsoft-OpenAI. Más precisamente, si la compañía liderada por Bill Gates tendría algún poder sobre la startup creadora de ChatGPT.

Microsoft y OpenAI todavía no se han pronunciado sobre esta eventual investigación de la Comisión Europea.

¿Qué busca Microsoft en OpenAI?

Microsoft, que ya había invertido US$1.000 millones en OpenAI en 2019, busca una ventaja interna en algunos de los sistemas de inteligencia artificial más populares y avanzados, mientras compite con Alphabet Inc., Amazon.com Inc. y Meta Platforms Inc. para liderar esta industria de rápido crecimiento.

OpenAI, por su parte, le abrió la puerta a la financiación de Microsoft por la capacidad de computación en la nube que han mostrado sus servicios, de cara al procesamiento de grandes volúmenes de datos y la ejecución de modelos cada vez más complejos, que permitirían a Dall-E generar imágenes realistas a partir de un puñado de palabras, y a ChatGPT producir textos conversacionales cada vez más “humanos” en respuesta a las peticiones o consultas de los usuarios.

