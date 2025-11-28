Miles de aviones Airbus A320 se quedarán en tierra por una actualización urgente de software

Imagen de referencia. Foto: EFE - ERIK S. LESSER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El fabricante de aeronaves europeo Airbus anunció este viernes que detectó un incidente en un programa de control de vuelo de los A320, provocado por una exposición a los rayos solares.

En un comunicado, el fabricante aseguró que el problema puede afectar a “un número significativo de aviones de la familia A320”, pero diversas fuentes del sector aseguran que serían en total unos 6.000 aviones.

La vocera de la aerolínea indicó a EFE que el 85 % de los aviones solo necesitará de un pequeño cambio de software, lo que no afectará demasiado las programaciones de vuelo habituales.

Sin embargo, para el 15 % restante será necesaria una intervención más compleja, que tomará más tiempo y en algunos casos también un cambio de equipos.

En el caso de Colombia, la aerolínea Avianca ya comunicó que debido a la situación el 70 % de su flota está comprometida, por lo que decidió cerrar las ventas para fechas de vuelo hasta el 8 de diciembre.

“Estamos trabajando con nuestros clientes y proveedores para limitar las consecuencias de este incidente”, aseguró la vocera de Airbus.

El problema comenzó después de un incidente reciente que afectó a uno de los aparatos de esa flota y que “ha revelado que la radiación solar intensa puede corromper datos esenciales para el funcionamiento de los controles de vuelo”, indicó Airbus, sin dar más precisiones.

Fuentes próximas a la investigación indicaron que el incidente se produjo en un vuelo de la aerolínea estadounidense JetBlue entre Cancún (México) y Newark, en Nueva Jersey (Estados Unidos), obligando a aterrizar de emergencia en Tampa, Florida (EE.UU.), tras perder el control de los comandos de vuelo y sufrir una brusca caída de altitud.

Varios pasajeros resultaron heridos de poca gravedad y tuvieron que ser atendidos por personal sanitario, mientras que el aparato fue apartado temporalmente de la flota.

El fabricante europeo aseguró que ha enviado una alerta a todas las compañías afectadas por este problema para implementar la protección de los sistemas afectados y garantizar la seguridad de la flota.

Reconoció que la puesta en marcha de esas recomendaciones “provocarán interrupciones operativas para pasajeros y clientes”, por lo que pidió disculpas a los afectados. La portavoz de Airbus insistió en que nunca antes habían sufrido un incidente de este tipo.

Cabe mencionar que, el Airbus A320, que entró al mercado en 1988, es el avión más vendido del mundo, a finales de septiembre, Airbus había entregado 12.257 aviones A320. Modelo que además desbancó al avión de pasillo único 737 del fabricante estadounidense Boeing en el pasado mes de septiembre.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.