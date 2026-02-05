Millicom (Tigo) se queda con acciones y el control de Telefónica Movistar en Colombia

Movistar se fusionaría con Tigo. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Millicom, jugador en el negocio de las telecomunicaciones en América Latina, se quedó con la participación accionaria que tenía Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC en Coltel. Se trata de la compañía que opera la marca Movistar en Colombia.

La Superintendencia Financiera informó que Telefónica aceptó que Millicom Colombia Holding S.A.S. se quede con el 67,5 % de las acciones de Movistar mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA).

La participación accionaria es toda la que posee Telefónica, lo cual se traduce en 2.301.779.819 acciones suscritas, pagadas y en circulación de la sociedad. La operación objeto OPA había sido formulada por el comprador por no menos de 1.864.694.494.

El otro 32,49 % de las acciones de Coltel están en manos del Estado colombiano, representado por el Ministerio de Hacienda. Ya la compañía había expresado su intención de comprar la participación de la Nación, en un pago en efectivo y bajo el mismo precio por acción ofrecido a Telefónica (poco más de USD 192 millones, o COP 724.000 millones). Pero este proceso aún no avanza.

Con su nueva participación en Coltel, Millicom avanza en su fortalecimiento en el país, pues también ganó la subasta para terminar de comprar Tigo. La mitad de las acciones ya las tenía y logró comprar el otro 50 %, que era la participación de Empresas Públicas de Medellín (EPM) a través de UNE EPM Telecomunicaciones (Tigo Colombia).

Con esta operación, Millicom quedó con el 100 % de la propiedad de UNE EPM Telecomunicaciones y, por ende, de Tigo. La transacción fue valorada en cerca de COP 2,1 billones y acercó el plan de integración entre Tigo y Movistar para consolidar al segundo operador de telecomunicaciones más grande del país.

En caso de que se dé la integración entre las compañías, la nueva empresa concentraría cerca de cuatro de cada cinco usuarios y se convertiría en un competidor de peso frente a Claro, que hasta ahora sigue siendo el actor dominante del mercado.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.