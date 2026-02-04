Ecopetrol definirá nueva junta directiva en asamblea extraordinaria

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: Mauricio Alvarado - El Espectadpr

Mañana se reunirán los accionistas de Ecopetrol en una asamblea extraordinaria. La cita tiene un motivo concreto: elegir los miembros de la junta directiva para lo que resta del periodo 2025-2029.

La votación de la plancha definirá el equilibrio del poder interno de la empresa más grande del país.

Ecopetrol llega a esta asamblea tras una secuencia de renuncias. Mónica de Greiff dejó su silla por diferencias de fondo con las decisiones de la junta; Guillermo García Realpe salió en medio de cuestionamientos por conflictos de interés; Álvaro Torres, representante de los departamentos productos, dependerá de la recomposición que se votará. Tres espacios que abrieron cancha para una recomposición del equipo directivo.

La plancha que será sometida a votación mantiene figuras clave y suma nuevos nombres con perfiles que apuntan a una junta más cercana al gobierno Petro en asuntos de transición energética, derechos laborales y crítica al modelo extractivo tradicional.

Permanecen Ángela María Robledo, como miembro independiente; Hildebrando Vélez Galeano y Lilia Tatiana Roa, ambos no independientes y con vínculos políticos al presidente Gustavo Petro (Vélez es papá de la ministra de Ambiente, Irene Vélez, y Roa fue viceministra de Ambiente); y Luis Felipe Henao, representante de los accionistas minoritarios, integrante de las juntas directivas de EPM y AV Villas.

Los nuevos nombres no pasan inadvertidos:

Carolina Arias Hurtado , como independiente, llega desde el mundo académico y ambiental, con una trayectoria centrada en conflictos socioambientales, extractivismo y transición energética justa.

Juan Gonzalo Castaño , miembro no independiente, aporta una hoja de vida técnica en ingeniería de petróleos y una larga carrera dentro de Ecopetrol, pero también un historial de trabajo en política pública del sector.

Alberto José Merlano , miembro no independiente, aporta una trayectoria larga en gestión administrativa y en el sector público y privado, con paso previo por la vicepresidencia administrativa de Ecopetrol y experiencia en empresas de servicios públicos y juntas directivas.

Ricardo Rodríguez Yee , como miembro independiente, representa a los departamentos productores de hidrocarburos y suma experiencia técnica y regulatoria en planeación energética, gestión empresarial y control fiscal, con trayectoria en entidades como la UPME y la Contraloría.

César Eduardo Loza, exdirectivo de la USO, entra como representante de los trabajadores, en un hecho inédito en la historia de la compañía.

Por primera vez, la voz directa del sindicato entra a la mesa donde se toman las decisiones estratégicas. Loza ha subrayado que su propósito será defender el empleo, los negocios tradicionales de la empresa y activos clave como la cuenca del Permian, que hoy aporta cerca de 189 millones de barriles a las reservas de Ecopetrol.

Gobierno corporativo bajo tensión

Históricamente, una de las fortalezas de Ecopetrol ha sido su gobierno corporativo: reglas claras, pesos y contrapesos entre el accionista mayoritario (el Estado) y los accionistas minoritarios, y una junta con altos estándares técnicos. En esta ocasión, la cuerda se mantiene tensa por los perfiles de la plancha.

La función de la junta es, más allá de supervisar la estrategia, escoger al presidente de Ecopetrol. Entre agosto y septiembre se conocerá si la compañía mantiene el rumbo actual con Ricardo Roa a la cabeza o si habrá un nuevo timonel.

En el informe del tercer trimestre de 2025 (el último publicao), las utilidades de la entidad cayeron 32 % en los primeros nueve meses del año.

En el acumulado del año, la empresa reportó ingresos por COP 90,9 billones, frente a los COP 98,5 billones del mismo periodo del año pasado, una caída de 7,8 %. Las utilidades pasaron de 11 billones en los primeros nueve meses de 2024 a 7,5 billones en 2025, una baja de 32 %. El EBITDA está en 36,7 billones, 13,1 % menos que en 2024.

La producción del trimestre (751.000 barriles de petróleo equivalentes por día) muestra una caída de 3.000 barriles frente al mismo periodo del año anterior.

La empresa defendió que el golpe en los ingresos tiene que ver con factores externos. El documento publicado por Ecopetrol resalta que los ingresos disminuyeron en el trimestre y en lo corrido del año por un menor precio de referencia del Brent y un menor volumen de ventas.

¿Cambiará la postura?

Perfiles como los de Arias, Vélez y Roa reflejan una postura crítica del extractivismo y una apuesta explícita por la transición energética. Otros, como Castaño o Merlano, aportan conocimiento técnico y experiencia operativa. Henao y Rodríguez Yee representan la mirada de los accionistas minoritarios y de los territorios productores.

De ese modo, la asamblea de este jueves fijará un marco respecto a la autonomía, distancia técnica, entre la agenda de seis meses que le quedan al gobierno Petro y la capacidad de la empresa para resistir los vientos financieros que ha tenido en el camino de la transición.

