Mintrabajo ordena cierre parcial en Comfamiliar Atlántico por fallas: ¿cuáles son?

El Ministerio del Trabajo impuso una medida preventiva de paralización temporal en la sede principal de la Caja de Compensación Familiar del Atlántico (Comfamiliar).

Esto luego de la inspección realizada en diferentes sedes en la que encontraron condiciones que representan un “riesgo grave e inminente” para la seguridad y salud de sus trabajadores y usuarios.

El Auto número 1794, expedido el 29 de octubre, determina la suspensión temporal por 10 días en las áreas de cocina y piscina principal.

La medida se mantendrá hasta que la Caja de Compensación complete las intervenciones correctivas necesarias en seguridad y salud en el trabajo.

Los hallazgos de Mintrabajo en Comfamiliar

Durante la diligencia, liderada por el director Territorial Miguel Varela Rueda y dos inspectoras, reveló una serie de incumplimientos críticos de las normas de seguridad y salud en el trabajo, prevención de riesgos y atención de emergencias.

“En las zonas de cocina y la piscina de la sede principal, se encontraron condiciones inseguras que podrían poner en riesgos la integridad de las y los trabajadores, así como de los usuarios”, explicó Varela Rueda.

Los problemas que encontraró el Mintrabajo, fueron:

Área de cocina: riesgos por pisos húmedos, productos químicos envasados en botellas sin etiquetar y sin especificar su contenido y medición de estrés térmico

Emergencias: salidas bloqueadas con llave, falta de extintores y malas condiciones de limpieza de las chaquetas térmicas de los trabajadores que ingresan a los cuarto fríos.

Prevención: no se realizan simulacros de emergencia desde el 2022.

Zona de la piscina principal: en el cuarto de almacenamiento de productos químicos se detectó desorganización, alto riesgo físico y químico y malas condiciones de infraestructura (humedad en paredes y techos, fisura y goteras), carencia de extintores y en la atención de emergencias.

Área de la planta eléctrica: se detectó carencia de señalización y el tanque de almacenamiento de ACPM sin kit aniderrames.

Fallas en las normas: en la aplicación de la normativa vigente sobre prevención de accidentes y protección de la vida y la salud de los trabajadores.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez, reafirmó el compromiso de la entidad con la vigilancia del cumplimiento normativo ordenaron “el cierre parcial de actividades en dichas áreas hasta que la Caja de Compensación adelante las acciones correctivas necesarias que garantice entornos de trabajos seguros y saludables de todas y todos nuestros trabajadores”.

El resto de los servicios de Comfamiliar Atlántico, incluyendo centros de entrenamiento en alturas, áreas de eventos y comerciales, administrativas, de salud y subsidio, prestarán servicio normal.

