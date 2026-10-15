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Movistar desaparece en Colombia: comienza una nueva era para Tigo

El tablero de las telecomunicaciones en Colombia se reconfigura. El CEO de Millicom (Tigo) explica las jugadas que prepara la compañía y qué viene para sus usuarios.

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Diego Ojeda
Diego Ojeda
EPM busca vender sus acciones en Tigo, las cuales representan el 50 % de la empresa.
Movistar ahora es Tigo. Tras completarse la integración se consolida un segundo gran competidor en el mercado de las telecomunicaciones.
Foto: Archivo Particular

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Movistar desaparece en Colombia. La reconocida marca de telecomunicaciones que acompañó a los colombianos durante más de dos décadas e incluso puso su firma en uno de los principales epicentros del entretenimiento del país, pasa a ser Tigo.

En noviembre de 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio el aval para que ambas empresas se fusionaran. Este ha sido uno de los negocios más resonados en el último año, pues Millicom (la empresa que está detrás de Tigo) le pagó USD 214,4 millones a Telefónica y COP 856.000 millones a la…

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

DiegoOjeda95 dojeda@elespectador.com
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