Movistar desaparece en Colombia: comienza una nueva era para Tigo

En noviembre de 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio el aval para que ambas empresas se fusionaran. Este ha sido uno de los negocios más resonados en el último año, pues Millicom (la empresa que está detrás de Tigo) le pagó USD 214,4 millones a Telefónica y COP 856.000 millones a la…

Movistar desaparece en Colombia. La reconocida marca de telecomunicaciones que acompañó a los colombianos durante más de dos décadas e incluso puso su firma en uno de los principales epicentros del entretenimiento del país, pasa a ser Tigo.

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En noviembre de 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio el aval para que ambas empresas se fusionaran. Este ha sido uno de los negocios más resonados en el último año, pues Millicom (la empresa que está detrás de Tigo) le pagó USD 214,4 millones a Telefónica y COP 856.000 millones a la nación para quedarse con la compañía.

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Lo que viene, según lo explica el CEO de Millicom, Marcelo Benítez, es una ambiciosa estrategia para posicionar a Tigo como un serio competidor en el mercado de las telecomunicaciones. El plan incluye una inversión de COP 8,5 billones para los próximos cuatro años, lo que la convierte en la apuesta más grande en la historia de la compañía.

Según lo enunciado por la empresa, en redes móviles Tigo ejecutará más de 5.000 ampliaciones de capacidad y desplegará más de 1.100 nuevos sitios de cobertura, hasta alcanzar 11.500 sitios en 2028, de los cuales más de 4.000 ofrecerán tecnología 5G, ampliando la cobertura de 128 a 324 municipios. Este despliegue permitirá conectar a más de 492.000 personas en zonas rurales que hasta ahora no contaban con conectividad y mejorar el servicio de más de 3 millones de colombianos.

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Bajo la campaña “Movistar ahora es Tigo”, la marca oficialmente inicia la transición hacia una identidad comercial unificada. En entrevista con El Espectador, el directivo explicó qué viene la para la compañía y los usuarios.

¿Qué viene para Tigo?

El 2 de octubre cumplimos 20 años en Colombia. Vinimos con un sueño: ser el mejor operador móvil, fijo y de conectividad del país. Ese sueño ha tenido capítulos: el primero fue la compra de Ola; el segundo, la compra de UNE; y este tercer capítulo es la adquisición de Movistar.

Hoy tenemos la escala y la capacidad para estar a la altura de la demanda de los colombianos. Los usuarios requieren entre un 13 % y 15 % más de datos cada año, y eso se va a exponenciar con la inteligencia artificial. Por eso, hemos anunciado una inversión de COP 8.5 billones.

Ese dinero se destinará principalmente a cuatro objetivos: mejorar la cobertura, ampliar la capacidad, duplicar para 2028 la cobertura de 5G alcanzando casi el 80 % de las personas cubiertas en las principales ciudades, y mejorar la capacidad de nuestra fibra óptica.

El esfuerzo del equipo combinado de Movistar y Tigo ha sido extraordinario. Eso nos permite salir a decir con orgullo que hoy Movistar es Tigo, rescatando lo mejor de ambas empresas para convertirnos en el mejor operador de Colombia.

¿Qué cambios verá el usuario?

Pronto, los que vienen de Movistar verán que en la pantalla de su celular cambiará a Tigo. Pero eso no es lo más importante, sino que sentirán que navegarán a las velocidades que verdaderamente necesitan. Si se tiene un 5G, a velocidad 5G; si tiene un 4G, a velocidad 4G. Los clientes ya empiezan a notar ese cambio, y con la inversión anunciada la experiencia será cada vez mejor.

El cliente no tiene que hacer nada: continúa con el mismo teléfono, desde el mismo lugar, el servicio es continuo, no tiene que cambiar de chip ni de equipo ni debe acudir a una sucursal. Todo el trabajo realizado en el último año busca que el usuario no sienta esto de forma negativa, sino al contrario: que note que el servicio mejoró.

Organizacionalmente ¿qué tan desafiante fue la fusión?

Tenemos una larga experiencia en integraciones corporativas. Integramos Tigo con UNE en Colombia, luego Tigo y Movistar; en Panamá, Cable Onda con Movistar; y en Nicaragua, Tigo con Movistar. Llevamos muchos años haciendo esto.

El modelo que utilizamos se basa, ante todo, en la transparencia. El primer día nos presentamos ante los líderes de Movistar para contarles quiénes somos, cuál es nuestra estrategia y cuáles serían los pasos para definir la estructura del equipo.

Empleamos un concurso por méritos: al haber posiciones duplicadas se debe elegir a una persona, pero la decisión no recae únicamente en el jefe, sino en un órgano colegiado en el que participan recursos humanos y un representante de la región para determinar juntos cuál es el mejor talento.

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Hay áreas con más personal proveniente de Movistar y otras con más personal de Tigo. El proceso ha sido muy transparente y hoy el equipo ya trabaja como uno solo.

Financieramente, el negocio de las telecomunicaciones sigue siendo complejo en Colombia.

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Tenemos claro que vinimos a Colombia para quedarnos. A pesar de las dificultades, este equipo destaca por su resiliencia. Sabíamos que nuestro momento iba a llegar, y hoy creemos que estamos a la altura de ser un competidor grande, serio y comprometido en el largo plazo con el país.

Los clientes necesitan más conectividad y el tráfico crece a un ritmo del 15 %. Tenemos la mitad de nuestros clientes en la modalidad prepago, lo que equivale a 10 millones de usuarios que apenas se conectan 15 días al mes; nuestro desafío es llevarlos a 30 días de conexión mensual.

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La demanda es una constante en esta industria, por lo que debemos encontrar la manera de entregar los servicios de forma más eficiente para que los precios sean lo más accesibles posible.

Sin eficiencia no podemos ofrecer productos accesibles; ambas cosas van de la mano. Este modelo ha funcionado muy bien y ha sido muy bien recibido por nuestros clientes en todos los países donde lo hemos implementado durante estos casi tres años.

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El mercado queda con una alta concentración y el objetivo pareciera ser disputarle el liderazgo a Claro…

Hay que mirar los hechos. Individualmente, Tigo y Movistar no podían invertir en las redes ni sacar la cabeza del agua: no podíamos ampliar la cobertura 5G, ni mejorar la capacidad de nuestras antenas 4G, ni soñar con llegar a nuevas coberturas o abrir más tiendas —hoy ya contamos con casi 40 tiendas adicionales en municipios donde antes no teníamos presencia.

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Operadores débiles significaban poca inversión y una infraestructura digital endeble. En los últimos dos años, desde que anunciamos la intención de adquirir Movistar, nuestro competidor comenzó a prepararse para la llegada de Tigo incrementando fuertemente su inversión en 5G. Por nuestra parte, iniciamos una modernización integral de toda nuestra red, ampliando la cobertura 5G y aumentando la capacidad y presencia de nuestras tiendas.

Lo que surge es una competencia entre grandes donde la mejor experiencia no es negociable. Llegaremos a dos millones de colombianos que hoy tienen una sola opción, o ninguna, y que ahora podrán contar con una alternativa real. Operadores fuertes aceleran la competencia por ofrecer el mejor servicio y, gracias a su escala, pueden continuar invirtiendo.

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Existe la preocupación de posibles acciones coordinadas entre Claro y Tigo para aumentar los precios tras la fusión.

Somos una empresa pública que cotiza en la bolsa de Nueva York y nos regimos bajo normativas de competencia sumamente estrictas. Llevamos el ADN sueco de nuestro fundador, quien inició esta compañía hace 35 años. En todos los países donde operamos nos distinguimos por trabajar estrictamente dentro de las reglas.

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El año pasado realizamos una corrección de precios debido a que el tráfico ha crecido un 13 % anual durante los últimos seis, siete u ocho años, y los costos de las redes, que se pagan en dólares, requieren ajustes periódicos. A pesar de que el tráfico sube un 13 % y el precio no lo hace en la misma proporción, nosotros ponemos de nuestra parte mediante una mayor eficiencia para que el impacto del incremento del tráfico sobre el cliente final sea mínimo o nulo.

Nuestro crecimiento no proviene de encarecer el servicio, sino de nuestra estrategia de “más por más”. A esos 10 millones de clientes en prepago que solo se conectan 15 días, les ofrecemos (mediante un perfilamiento individual basado en su consumo histórico) más gigas por un valor un poco mayor para que se conecten más días. Ajustamos los datos a lo que el consumidor puede pagar (sea COP 5.000, CPO 10.000 o COP 20.000) según sus antecedentes de consumo, y de ahí proviene nuestro crecimiento.

¿Cuáles son las otras verticales en las que Tigo espera ser rentable en los próximos años?

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Nos estamos enfocando fuertemente en el segmento empresarial (B2B), en ayudar a las compañías a modernizar su funcionamiento y pasar de un modelo tradicional a uno digital, concentrándonos en cinco verticales: nube (privada y pública); ciberseguridad, para proteger a las empresas de los constantes y crecientes ataques informáticos; internet de las Cosas (IoT), para conectar dispositivos y optimizar la eficiencia empresarial; comunicaciones unificadas, permitiendo que las empresas se comuniquen digitalmente desde una sola pantalla (llamadas, mensajes, correos); conectividad inteligente, sustituyendo las conexiones lineales de sucursales por productos SD-WAN, que permiten programar y modular de manera flexible las capacidades y el tráfico de cada sucursal de forma independiente.

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