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Estados Unidos multa a Bank of America por incumplir normas contra lavado de activos

El Departamento del Tesoro impuso una sanción de USD 1.200 millones al banco por fallas en el reporte de operaciones sospechosas y anunció, además, un acuerdo por USD 11,6 millones por aparentes violaciones a programas de sanciones relacionados con países y actividades restringidos.

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Agencia AFP
PARIS (France), 01/04/2026.- People stand outside the Bank of America headquarters in Paris, France, 01 April 2026. French police on 28 March foiled a suspected bombing attack outside a Bank of America branch in Paris. (Francia) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Imagen de referencia. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el martes multas por más de USD 1.200 millones a Bank of America, el segundo banco más grande del país, por incumplir las normas contra el blanqueo de capitales.

El banco no reportó adecuadamente más de USD 5.000 millones en "transacciones sospechosas", indicó el departamento.

Algunas de estas operaciones implicaban riesgos relacionados con la seguridad nacional y con transacciones "indicativas de redes chinas de lavado de dinero" y de financiamiento ilícito en la zona de la frontera suroeste de Estados Unidos.

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro impuso a Bank of America una sanción total de USD 1.200 millones.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también anunció un acuerdo de USD 11,6 millones con el banco por "aparentes violaciones de numerosos programas de sanciones, incluidos los relativos a Irán, Rusia, narcóticos y terrorismo global".

"Las acciones de hoy envían un mensaje claro de que ni siquiera las instituciones financieras más grandes están por encima de la ley", dijo en un comunicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"Cuando un banco de este tamaño no cumple con sus obligaciones en materia de combate al lavado de dinero y sanciones, las consecuencias se extienden mucho más allá de sus propios muros, exponiendo a todo el sistema financiero estadounidense a importantes riesgos de financiamiento ilícito", añadió.

Un portavoz de Bank of America señaló que el banco cooperó con los reguladores en las resoluciones de estas sanciones.

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Por Agencia AFP

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