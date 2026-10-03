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Negociación colectiva: lo que está en juego tras la suspensión del decreto

El debate gira en torno a si el Gobierno de Gustavo Petro se extralimitó en sus facultades al modificar las reglas de la negociación colectiva en Colombia. ¿Qué podría pasar?

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Diego Ojeda
Diego Ojeda
Marchas y velatón por parte de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores en la Plaza de Bolívar de Bogotá quienes se encuentran en contra de la guerra en el Catatumbo
El decreto permite que las centrales obreras lleguen a acuerdos sectoriales con agremiaciones.
Foto: El Espectador - José Vargas

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El viernes se conoció que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 0234 de 2026, expedido en marzo por el Gobierno de Gustavo Petro. La norma establecía nuevas reglas para la negociación colectiva al permitir que las centrales obreras negocien acuerdos laborales con las agremiaciones empresariales.

En la práctica, esta decisión podría tener implicaciones para buena parte de los trabajadores colombianos, por lo que vale la pena detenerse un momento para entender qué significa.

¿Qué es una negociación colectiva?

Se trata de un…

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

DiegoOjeda95 dojeda@elespectador.com
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