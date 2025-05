Nike y Adidas piden a Trump que exima el calzado de los aranceles

La mitad de las zapatillas de la marca Nike, por ejemplo, se fabrican en Vietnam. EFE/EPA/JESSICA LEE Foto: EFE - JESSICA LEE

Una asociación comercial que representa a los productores de calzado ha pedido a la administración Trump que considere exenciones arancelarias para sus productos, alegando que los gravámenes encarecerán el coste del calzado en Estados Unidos y provocarán el cierre de empresas.

En la carta fechada el 29 de abril, los Distribuidores y Minoristas de Calzado de América pidieron al presidente Donald Trump que reconsidere sus aranceles, argumentando que son una “amenaza existencial” para la industria.

“Si la situación actual continúa, los trabajadores y consumidores estadounidenses de calzado sufrirán”, dijo el grupo. “Esta es una emergencia que requiere acción y atención inmediatas”.

La carta está firmada por empresas como Nike Inc., Under Armour Inc., Puma SE y la filial estadounidense de Adidas.

Las empresas afirman que los aranceles “no impulsarán el regreso de la fabricación de calzado a EE.UU.” porque esto requiere “una importante inversión de capital y años de planificación para cambiar el abastecimiento”.

Las empresas no pueden absorber los nuevos costes mientras ajustan sus modelos de negocio para volver a centrarse en la producción nacional, según la carta.

Los principales fabricantes de calzado, como Vietnam e Indonesia, se enfrentan potencialmente a algunos de los porcentajes arancelarios más elevados. La mitad de las zapatillas de la marca Nike, por ejemplo, se fabrican en Vietnam.

Trump anunció el mes pasado una pausa de 90 días en muchos de sus aranceles propuestos, incluidos los aplicados a Vietnam e Indonesia. El anuncio provocó fuertes caídas en los mercados de renta variable y protestas generalizadas de los líderes empresariales.

