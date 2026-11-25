A la representante del mencionado medio de comunicación se le pide estar presente para la fecha, así como al personal necesario para atender los requerimientos de los funcionarios encargados de la inspección.

La directora de La Silla Vacía, Juanita León, recibió el pasado martes una notificación de la Superintendencia de Sociedades en la que se informa que el jueves 26 de noviembre se llevará a cabo, en sus oficinas, una visita administrativa. El documento no especifica el motivo de la diligencia.

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"No tenemos nada que esconder": Juanita León sobre la visita de la Supersociedades

Para La Silla resulta llamativo que esta notificación se dé al poco tiempo de haberse publicado, en Semana, una columna de Carlos Suárez, quien fue el estratega de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella y hoy es el presidente de la junta directiva de Ecopetrol.

En la columna, titulada “La Silla Vacía: el juguete que regala Papá”, Suárez señala que el medio escoge la información que publica a su conveniencia, ataca a personas escudándose en el control público y persigue la vida privada de los individuos sin que se muestre el interés público del escrutinio.

Sobre su directora, Juanita León, señala que proviene de una familia con trayectoria empresarial en sectores como el de alimentos, la industria química y la distribución de materias primas.

“Su padre, Jorge León Dub, participó en la fundación de Quala; su tío Marcelo León Dub fundó Disan. La historia familiar también incluye al Grupo Bretano y a Joli Foods, antes Química Aromática Andina. El poder económico de la dueña de La Silla Vacía le queda bastante más cerca de lo que sugiere la distancia de su sala de redacción”, se lee en el texto. En este, Suárez afirma que, en el origen del medio, el papá, la mamá y el tío de León, figuraban como accionistas.

El Espectador intentó contactar a la Supersociedades para consultar sobre el motivo de la visita a las oficinas de La Silla, pero no recibió respuesta al momento de publicación de esta nota.

“No nos parece una coincidencia fortuita”: Juanita León

En entrevista con El Espectador, Juanita León señala que, a su juicio, el Gobierno busca establecer, a través de la Superintendencia de Sociedades, si La Silla Vacía hace parte de un conglomerado empresarial familiar.

Sin embargo, la directora del medio puntualiza que: “La Silla Vacía no pertenece a ningún conglomerado de ningún tipo. Los negocios de mi familia no tienen nada que ver con La Silla Vacía; nunca han tenido relación con el medio”.

Explica que es una fundación sin ánimo de lucro en la que trabajan 38 personas con contrato laboral a término indefinido. Cuando se creó, era una SAS llamada Blogósfera Producciones y, desde el año 2024, ella cedió todas sus acciones a una fundación para blindarla y evitar que se pudiera vender en el futuro.

“Así, la fundación pasó a ser propietaria del 100 % de Blogósfera. Sin embargo, como todavía teníamos un convenio con Facebook que era difícil de cambiar, lo mantuvimos a nombre de Blogósfera mientras terminaba ese acuerdo. Pero todo ya estaba bajo el control de una fundación sin ánimo de lucro”, detalla.

León explica que actualmente La Silla Vacía cuenta con un modelo de financiación híbrido. Una de sus fuentes de ingresos es La Silla Cursos, que ofrece programas de formación sobre temas de actualidad nacional, periodismo e inteligencia artificial. A esto se suma el programa Superamigos, mediante el cual los miembros de la comunidad pueden aportar donaciones mensuales que van desde COP 20.000 hasta COP 1.000.000, monto reservado para quienes el medio denomina “grandes donantes”.

Según la directora, este último programa representa actualmente el 10 % de la financiación del medio.

La Silla también tiene un convenio con Facebook, siendo su tercer verificador en Colombia. Esta actividad representa cerca del 25 % de su financiación.

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“También recibimos recursos de organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones, tanto nacionales como internacionales, que otorgan financiación mediante subvenciones (grants) para apoyar proyectos e iniciativas periodísticas. A esto se suman los aportes de algunas empresas que patrocinan la producción de contenidos especiales”, señala, al añadir que desde el principio tomaron la decisión de no vender publicidad ni tener contratos con el Estado.

León insiste en que esta visita de la Superintendencia no es una coincidencia fortuita. También considera que detrás de esto podría existir una estrategia del Gobierno en contra de medios de comunicación como el que ella representa.

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Sobre esto último dice que existe una especie de receta de los gobiernos populistas de la región contra los medios de comunicación.

“Primero vienen las campañas de desinformación y difamación, que es lo que hemos sufrido durante todo el año por parte de los influenciadores del Gobierno, tal como también nos ocurrió durante el gobierno de Petro. Después, en esa receta, viene el abuso de poder mediante medidas administrativas: envían a la Superintendencia, a la DIAN y, posteriormente, pueden terminar abriendo un proceso penal. Esa es exactamente la receta de los gobiernos autoritarios que son enemigos de la prensa”, analiza, al señalar que esperaba que este fuera un Gobierno diferente.

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Aún así, la directora de La Silla dice que siente que Colombia tiene una democracia vigorosa, en parte por la fortaleza de sus instituciones, por lo que confía que estas actúen en favor de los derechos de los medios de comunicación.

Dice, además, se usarán todos los mecanismos necesarios para protegerse en este proceso. Ejemplo de esto es la solicitud que le hizo la Defensoría a la Supersociedades para que explique la razón de la diligencia; también se ha solicitado el acompañamiento de la Procuraduría durante la visita que se realizará el jueves.

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“No tenemos nada que esconder y todos nuestros documentos están en regla. Se los mostraremos. Pero eso no significa que las autoridades puedan abusar de su poder para intentar callar a un medio de comunicación. A otros periodistas los han hecho echar y a otros medios les han quitado la pauta. Como a La Silla no pueden presionarla de esa manera, supongo que este es el camino que creen que pueden utilizar”, concluyó, al recordar que Colombia es un país en el que fácilmente se puede pasar de las palabras a la violencia, y eso incluye el odio contra la prensa.

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