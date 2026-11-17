Nvidia, la empresa líder en chips de inteligencia artificial (IA), presenta este martes sus primeros resultados financieros desde que Jensen Huang renunció como director ejecutivo en medio de un escándalo. antes de la publicación, Huang dijo que, si la Junta Directiva decide que su regreso es lo mejor para los accionistas, los empleados, la empresa y Estados Unidos, “me sentiré honrado de responder a estos llamados y regresar como director ejecutivo”.

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Desde que estalló el caso, Nvidia ha perdido USD 700.000 millones en valor de mercado. Las cifras del tercer trimestre se conocerán a las 5:00 p. m. de Colombia, y los inversores las examinarán en busca de señales de si el auge de la inteligencia artificial puede resistir al escándalo.

Qué pasó con Huang

Huang renunció el 12 de noviembre, cuando se supo que había mantenido relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con una mujer sospechosa de espiar para China. Se trata de Alice Huang, sin parentesco con el ejecutivo, de 63 años, y exdirectiva de Megaspeed, una empresa de computación en la nube con sede en Singapur. Estados Unidos la investiga penalmente por sospechas de haber ayudado a compañías chinas a conseguir chips avanzados de Nvidia burlando los controles de exportación.

La Junta Directiva encargó una investigación independiente para establecer si el caso pudo comprometer la seguridad nacional o la información confidencial de la compañía. Huang dijo que asume la responsabilidad de sus errores y que colaborará con ese proceso. También tiene cita con el Congreso de Estados Unidos: comparecerá el 1 de diciembre ante los comités de Asuntos Exteriores, Inteligencia y China de la Cámara de Representantes, y Tim Teter, consejero general de Nvidia, lo hará al día siguiente.

La salida de Huang provocó llamados inmediatos a que volviera. Elon Musk y otros empresarios los hicieron públicos, y una campaña de apoyo suma más de 180.000 firmas. El presidente Donald Trump dijo que “no le importaría” ver a Huang otra vez al frente de Nvidia.

Huang habló por primera vez desde su renuncia este martes. Según su mensaje, recibió una “oleada de llamados” para que regrese, y condicionó su vuelta a lo que decida la Junta Directiva.

Las cifras de Nvidia

Los resultados serán los primeros bajo la dirección de Colette Kress, quien fungía como directora financiera y asumió como directora ejecutiva interina tras la renuncia de Huang. Los inversores estarán atentos a si Kress frenará la agresiva estrategia de inversión de Huang, que comprometió decenas de miles de millones de dólares en empresas de IA.

Los analistas también observarán las previsiones de ventas futuras y las ventas de chips en Asia, en particular en Singapur. Todo eso podría repercutir en las inversiones en IA que sostienen la economía estadounidense. Nvidia respalda a firmas importantes, como Anthropic, creador del chatbot Claude, que se espera que comience a cotizar en Wall Street el jueves.

Nuevas restricciones a los chips

En medio del escándalo, Washington anunció el lunes nuevas restricciones a las exportaciones de chips de IA, que Pekín condenó. Con las nuevas normas, los centros de datos de cualquier lugar del mundo necesitarán una licencia para ofrecer grandes volúmenes de potencia de cómputo, procedente de chips avanzados, a empresas con sede en China, Macao u otros países sometidos a embargo de armas por parte de Estados Unidos.

También se exigirán licencias para enviar chips avanzados a Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil, países que, según el Departamento de Comercio estadounidense, presentan un “riesgo de desvío superior al normal”. Los cambios responden a un vacío legal que permitía a empresas chinas alquilar potencia de cómputo de IA a centros de datos del sudeste asiático y de otros lugares, que funcionan con hardware estadounidense no disponible para exportar a China.

Las restricciones y el caso de Nvidia amenazan con empañar las conversaciones entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra esta semana en Shenzhen. El caso también dejó ver diferencias dentro del Gobierno de Trump: el secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó al Departamento de Comercio de ignorar informes de que Megaspeed trasladaba tecnología de Nvidia a China. El Gobierno confirmó el lunes que investiga a esa empresa.

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