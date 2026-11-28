Este contraataque aparece en un documento presentado el viernes ante un tribunal federal en San José, California, en el que OpenAI responde a la demanda por robo de secretos industriales que Apple había interpuesto el 10 de julio contra la empresa y dos exempleados de la marca de…

La empresa OpenAI, creadora de ChatGPT, contraatacó el viernes ante la justicia a Apple, y la acusó de haberle robado secretos industriales a través de un exempleado y de presionar a proveedores comunes para frenar su entrada en el mercado de los objetos conectados.

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OpenAI acusa a Apple de robar secretos y presionar a proveedores para frenar dispositivos

Este contraataque aparece en un documento presentado el viernes ante un tribunal federal en San José, California, en el que OpenAI responde a la demanda por robo de secretos industriales que Apple había interpuesto el 10 de julio contra la empresa y dos exempleados de la marca de la manzana, a los que había fichado.

Los dos grupos, socios desde la integración de ChatGPT en los productos de Apple en 2024, están a punto de convertirse en rivales. OpenAI prepara sus primeros objetos conectados concebidos para la IA junto con el estudio de Jony Ive, célebre exresponsable de diseño de Apple.

En contexto: Apple y OpenAI se enfrentan por supuestos secretos robados: ¿qué está en juego?

Apple busca "competir de forma desleal por todos los medios", escribieron los abogados de OpenAI.

Según la defensa de OpenAI, el grupo de Cupertino exige a los proveedores que identifiquen sus proyectos para OpenAI y los empleados que trabajan en ellos.

Algunos "han expresado el temor de perder contratos con Apple" y han trasladado o pospuesto reuniones con OpenAI "para evitar que Apple los vea".

Uno de ellos pasó la producción para el creador de ChatGPT a un equipo nocturno; otro canceló trabajos previstos "debido a amenazas de Apple", según la demanda que no menciona ninguna empresa por su nombre.

OpenAI acusa también a un exempleado de Apple, que estuvo seis meses en la empresa antes de regresar al fabricante del iPhone, de enviar a sus propios números personales "decenas" de documentos sobre un prototipo. Posteriormente habría presentado los proyectos de OpenAI a directivos de Apple "a petición" del grupo.

Contactada por la AFP, Apple no había respondido de inmediato.

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