OpenAI permite a los usuarios de ChatGPT conectarse con Spotify y Zillow

OpenAI está facilitando a los usuarios de ChatGPT la conexión con aplicaciones de terceros dentro del chatbot para realizar tareas, en lo que supone la última apuesta de la empresa por convertir su producto estrella en una puerta de acceso clave para los servicios digitales.

Con la nueva opción, presentada el lunes durante el evento anual de desarrolladores de OpenAI, un usuario de ChatGPT puede pedir que se cree una lista de reproducción para el fin de semana y la aplicación se conectará con Spotify para hacer sugerencias. Alternativamente, un usuario puede buscar una casa de tres dormitorios en un barrio específico en Zillow, sin salir de la aplicación ChatGPT. También están disponibles otras aplicaciones, como Figma, Expedia y Booking.com. La función, que OpenAI denomina “hablar con aplicaciones”, requiere que los usuarios inicien sesión en las aplicaciones la primera vez.

“Los desarrolladores tienen la oportunidad de crear aplicaciones completamente nuevas que sean incluso nativas de ChatGPT y, por supuesto, los servicios que te gustan también pueden beneficiarse de ello”, afirmó Brad Lightcap, director de operaciones de OpenAI, en una entrevista con Bloomberg TV el lunes.

El evento pone fin a unas semanas frenéticas para la empresa. OpenAI completó una venta secundaria de acciones que la impulsó a convertirse en la startup más valiosa del mundo. Presentó varias funciones y productos destacados, entre ellos una aplicación de vídeo social llamada Sora que rápidamente se situó en lo más alto de la App Store de Apple Inc. Además, anunció múltiples acuerdos de infraestructura a gran escala con Nvidia Corp., Advanced Micro Devices Inc. y otras empresas para apoyar una adopción más amplia de su tecnología.

Como muestra de la creciente influencia de OpenAI en el mercado, una larga lista de empresas, entre las que se encuentran Figma Inc., Expedia Group Inc. y Booking Holdings Inc., vieron cómo sus acciones se disparaban el lunes tras ser mencionadas durante el evento para desarrolladores. “Es algo nuevo y extraño que ha empezado a ocurrir”, afirmó el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, en una rueda de prensa cuando se le preguntó por los movimientos del mercado. “Estamos tratando de averiguar cómo adaptarnos a este tipo de mundo, pero es extraño”.

Jony Ive, el legendario diseñador de los productos Apple, también habló en el evento del lunes. Ive y Altman han dicho que se unirían en un nuevo proyecto de hardware de IA, pero hasta ahora se conocen pocos detalles sobre esta colaboración tan esperada. Ive dijo que su equipo había ideado entre 15 y 20 “ideas de productos realmente atractivas”, pero que reducir la lista para decidir cuáles llevar a cabo había sido todo un reto. “Sería fácil si supiéramos que hay tres buenas”, dijo. “Pero no es así“.

OpenAI tiene ahora más de 800 millones de usuarios semanales de ChatGPT, según declaró Altman el lunes. El rápido crecimiento del servicio ha contribuido a reforzar los ingresos de OpenAI. En septiembre, la directora financiera de OpenAI, Sarah Friar, declaró en una conferencia que OpenAI estaba en camino de generar 13 000 millones de dólares en ingresos este año, frente a los 4000 millones de 2024. Aun así, el desarrollador de IA sigue sin ser rentable debido a los miles de millones de dólares que cuesta anualmente la informática y la investigación, por no hablar del reciente gasto excesivo de OpenAI en chips y centros de datos.

“Obviamente, algún día tendremos que ser muy rentables y estamos seguros y pacientes de que lo conseguiremos”, afirmó Altman. “Pero ahora mismo estamos en una fase de inversión y crecimiento”.

Para compensar parte de esa fuerte inversión, OpenAI, al igual que sus competidores, está trabajando para atraer a empresas y desarrolladores. En el evento del lunes, OpenAI también presentó un software llamado AgentKit, destinado a ayudar a los desarrolladores a crear y poner en marcha los denominados agentes de IA, que suelen ser programas informáticos capaces de realizar una serie de tareas con poca o ninguna intervención humana.

Altman afirmó que varias empresas ya han creado agentes con estas herramientas, entre ellas Albertson’s, Box Inc. y Canva Inc. “Antes, crear software llevaba años o meses”, afirmó. «Ahora se puede hacer en cuestión de minutos».

El lunes, OpenAI también anunció que lanzaría modelos más pequeños de generación de voz e imágenes, optimizados para obtener resultados rápidos y reducir costes. Además, afirmó que su incursión en los modelos abiertos, en los que los parámetros del modelo están disponibles gratuitamente, había generado 23 millones de descargas en la plataforma Hugging Face.

Según Nick Turley, responsable del equipo de ChatGPT, OpenAI espera que, en los próximos seis meses, ChatGPT evolucione hasta convertirse en un sistema operativo en el que los usuarios puedan acceder a más y nuevo software.

“Cuando creamos ChatGPT, nunca tuvimos la intención de construir un chatbot”, afirmó Turley. ”Nos propusimos crear un superasistente y nos desviamos un poco del camino”.

