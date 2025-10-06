Logo El Espectador
Economía
Superfinanciera tiene sobre la mesa la OPA para comprar hasta 7,5% de Protección

La OPA mide a Grupo Sura, que ofrece hasta $40.000 por acción de Protección. La Superfinanciera deberá analizar el caso.

Redacción Economía
07 de octubre de 2025 - 12:30 a. m.
SURA AM ofrece $40.000 pesos por cada acción de Protección.
Foto: Getty Images/EyeEm - Phongphan Supphakankamjon / EyeE
Grupo SURA, uno de los gigantes económicos del país, puso hoy sobre la mesa de la Superintendencia Financiera una jugada crucial: una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para comprar entre el 6 % y el 7,5 % de las acciones de la AFP Protección. Si la autoridad da el visto bueno, SURA consolidaría un dominio abrumador sobre una de las administradoras de pensiones más grandes del país, un negocio que mueve billones de pesos de los colombianos.

Esta jugada en el control de Sura significa, en pocas palabras, que la empresa está dispuesta a comprar acciones a un precio fijo para quien quiera vendérselas. En este caso, el valor se ubica en COP 40.000 por acción.

SURA, a través de su brazo de inversiones SURA Asset Management (SURA AM), ya es el dueño mayoritario de Protección, con el 52,31 % de las acciones. Con esta nueva compra, aumentaría su participación hasta cerca del 60 %. Es un paso decisivo para apretar aún más su control sobre un activo que considera fundamental para su futuro.

Para estos efectos, el comunicado señala que el contrato con Cornerstone LP (el accionista vendedor) está sujeto a “condiciones suspensivas”. Es decir, el negocio puede caerse si no se cumplen ciertos requisitos, incluyendo el más importante: la autorización de la Superfinanciera.

Después del análisis del ente de control frente a la concentración sana para el mercado, para los millones de colombianos cuyos ahorros pensionales están en juego en Protección, la pregunta es si un solo grupo controlando amplios fondos beneficia a la competencia y la rentabilidad para los afiliados.

Por Redacción Economía

