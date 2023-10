Panorama del sector minero: ¿hacia dónde va y cuáles son sus principales retos?

La exportación minera incrementó en 2022 en un 52 %, con un total de 20.387 millones de dólares en ventas. Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Con motivo del Congreso Nacional de Minería que se realizó en Cartagena, le contamos cómo va el sector cuáles son las principales preocupaciones en torno a las que trabajaron en dos días de diálogo.

Algunos de los puntos más importantes fueron sobre acciones para impulsar nuevos proyectos que garanticen la estabilidad de la la transición energética el impulso, la reindustrialización de las regiones y mejorar las condiciones de vida de los territorios mineros, entre otros temas.

La Asociación Colombiana de Minería (ACM) le entregó a El Espectador las cifras del sector donde destaca que alcanzó un récord de exportaciones en 2022. Incrementó su participación en las ventas externas a nivel nacional con un total de 20.387 millones de dólares, lo que significó un incremento del 52 % más que en el 2021.

Le puede interesar: Nuevos subsidios para compra de vivienda del Gobierno: ¿impulsará las ventas?

La minería junto con el petróleo y la generación eléctrica son los sectores que mayor aporte realizan en pago de renta como proporción a su participación en el PIB. Por cada punto la minería aporta $1,4 billones en renta.

“Por cada peso que se invierte en minería se generan 2,44 pesos adicionales en otros sectores de la economía. Principalmente, jalona los sectores de transporte, industria y servicios. La inversión ambiental de las empresas mineras asciende a $2,6 billones en los últimos 5 años” sostiene el documento.

En la industria persiste la incertidumbre normativa y la preocupación sobre los decretos ambientales, el uso generalizado del principio de precaución, los títulos mineros que no genera derechos consolidados entre otros temas.

Paralelo a esto se dejó en la mesa el interés para que el Estado vuelva competitivo el sector con la minería de carbón, oro y el níquel revisando la estructura tributaria.

El Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, quien participó en la inauguración del Congreso dijo que la minería debe estar orientada a la superación de simplemente la extracción.

Dijo que se necesita “una minería más productiva que nos permita desarrollar nuevos encadenamientos productivos y que nos lleve también a reconocer las necesarias medidas que tenemos que adoptar en tiempos de cambio climático para desarrollar una transición energética que hemos llamado justa”.

El encargado de la cartera de Minas agregó que se tienen retos para desarrollarse en común como mirar con atención los minerales estratégicos para la transición a la nueva minería que ya es una realidad.

El presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño Alcocer, sostuvo que la conversación de estos dos días de congreso se centró en ponerse de acuerdo sobre cómo hacer minería y como extraer minerales, “porque la conversación no puede seguir siendo para no extraer minerales”.

Lea: Los descansos remunerados a los que tiene derecho un trabajador en Colombia.

Sostiene el líder gremial que la minería debe hacerse con los más altos estándares, pero simultáneamente con los mayores beneficios, sociales y ambientales. “Lo primero que pedimos es una conversación ordenada del gobierno nacional, una conversación tranquila con relación con la minería, incluida la minería de carbón que es esencial para la transición energética y la estabilidad social”.

“Creo que eso es una invitación que hace rato estábamos esperando, aquí estamos para conversar para que esta industria se fortalezca, sacar minerales en el país para para potencializar el gran recurso geológico que se tiene”, añade Nariño respecto al diálogo con Minminas.

Preguntado sobre la reforma tributaria un tema que preocupa al gremio, el presidente de ACM, puntualiza que el sector necesita igualdad de condiciones y no políticas fiscales más favorables para la minería.

“El mensaje que manda la reforma tributaria del año pasado va en contravía a la necesidad de generar condiciones competitivas de igualdad, esa reforma tributaria hace que Colombia sea el único país en el mundo en el cual las regalías no son deducibles”, expresa el líder gremial.

Para la Asociación, los países de la OCDE y muchos otros que tienen actividad minera permiten la deducibilidad de las regalías. Esta es una práctica común a nivel internacional. “No deducirlas comprometería la viabilidad de muchos proyectos”.

Un ejemplo que entrega la entidad es que en una operación de carbón esta sola medida incrementa la Tasa Efectiva de Tributación (TET) de 88,1 % (en promedio) a 142,8 %. Eso significa que el impuesto capturará la totalidad de las utilidades del proyecto.

El sector por concepto de impuestos, regalías y compensaciones al país en el 2022, aportó un total de 16 billones de pesos. De estos 6,1 corresponden a regalías, 5,6 a impuesto de renta y 4,2 a otras tributaciones.

En el año anterior se produjeron 19,7 millones de toneladas, la empresa pagó 3,7 billones de pesos entre impuestos y regalías, según Claudia Bejarano, presidenta de El Cerrejón. En esa cantidad, se incluyen los 52.300 millones de pesos que recibió La Guajira y los seis municipios del área de influencia, Albania, Barrancas, Hatonuevo, Maicao, Manaure y Uribia.

“Actualmente, nuestro objetivo es terminar el contrato de febrero del 2034, lo que estamos pensando desde el punto de vista de transición es lo que está en la conversación en el mundo. Glencore no se puede aislar de eso”, detalla Bejarano.

Puede leer: Lo que se sabe del proyecto del Gobierno para crear una empresa pública minera.

Además, afirma que están listos y comprometidos a colaborar, pero que debe ser de una manera gradual, justa y equilibrada. “No es acabando la empresa que genera todo este dinero, sino aprovechar todos estos impuestos y regalías que paga Cerrejón para construir, de la mano del Estado”.

Más de 12.000 colaboradores, incluyendo empleados directos y contratistas, trabajan en el Cerrejón. El 60 %, aproximadamente, son oriundos de La Guajira en una mina con seis tajos a cielo abierto. A diario se mueven en promedio de cinco a seis trenes entre la mina y Puerto Bolívar en la Guajira.

“Cerrejón no se está pensando en aumentar sin expandirse, tenemos un plan de producción de aquí hasta el 2034 y nuestro objetivo es cumplirlo, pero el día de mañana no sé qué pasará en 10 años, hoy en día el gobierno es claro en decir no hay más contratos de minería a gran escala”.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.