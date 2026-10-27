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iPhone Duo: usuarios reportan grietas en la pantalla plegable tras pocos días de uso

Varios compradores reportan grietas y líneas en la pantalla interior del teléfono plegable de Apple. La compañía reconoce fallas en algunas unidades y recomienda solicitar un reemplazo.

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Agencia Bloomberg
FOTODELDÍA MADRID, 23/10/2026.- Apple ha puesta a la venta este viernes en sus tiendas físicas, como la que tiene en la Puerta del Sol de Madrid, el iPhone Duo, su primer teléfono inteligente plegable, con unidades "limitadas" y tras agotar en pocos minutos sus reservas por internet, cuyos plazos de entrega se han pospuesto ya hasta enero próximo. EFE/ Mariscal
FOTODELDÍA MADRID, 23/10/2026.- Apple ha puesta a la venta este viernes en sus tiendas físicas, como la que tiene en la Puerta del Sol de Madrid, el iPhone Duo, su primer teléfono inteligente plegable, con unidades "limitadas" y tras agotar en pocos minutos sus reservas por internet, cuyos plazos de entrega se han pospuesto ya hasta enero próximo. EFE/ Mariscal
Foto: EFE - Mariscal

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El iPhone Duo, uno de los productos nuevos más importantes de Apple Inc. en los últimos años, está suscitando un número cada vez mayor de quejas por parte de clientes que afirman que la pantalla plegable se agrietó tras tan solo unas horas o unos días de uso.
En estos casos, los clientes informaron de que oyeron un crujido al desplegar el teléfono, seguido de la aparición de una gran grieta a lo largo del pliegue central. Algunos usuarios también observaron una mancha blanca u otro fallo en la pantalla en el lado derecho de la misma.

Las…

Por Agencia Bloomberg

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