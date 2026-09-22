Paramount alista su colocación de deuda antes de cerrar adquisición de Warner Bros

Bank of America Corp., Citigroup Inc. y Apollo Global Management Inc. suscribieron a principios de este año uno de los mayores paquetes de deuda para adquisiciones de la historia, con el fin de financiar la…

Los banqueros están contactando a los inversores antes de la venta de 49.000 millones de dólares en financiación que respalda la adquisición de Warner Bros. Discovery Inc. por parte de Paramount Skydance Corp., después de que la compañía resolviera una serie de demandas que habían retrasado la adquisición de 110.000 millones de dólares.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Bank of America Corp., Citigroup Inc. y Apollo Global Management Inc. suscribieron a principios de este año uno de los mayores paquetes de deuda para adquisiciones de la historia, con el fin de financiar la OPA, y lograron una importante demanda por parte de los inversores antes de que la operación se paralizara ante la amenaza de acciones legales. Ahora que la OPA está lista para cerrarse, los banqueros planean comenzar a vender la deuda en las próximas semanas, según fuentes cercanas al asunto que hablaron bajo condición de anonimato.

Publicidad

El paquete incluye aproximadamente 30.000 millones de dólares en bonos con calificación de grado de inversión, 7.500 millones de dólares en préstamos con calificación de grado de inversión y unos 12.000 millones de dólares en bonos con garantía subordinada, dirigido a un abanico más amplio de inversores en dólares y euros de lo habitual en una compra apalancada. Los prestatarios rara vez venden una combinación de deuda de alta calidad y deuda basura.

La deuda se estructuró de tal manera que, en caso de un aumento en los costos de endeudamiento, Paramount asumiera la responsabilidad. Esto debería evitar que se repita el golpe que sufrieron los bancos con los llamados préstamos incobrables en 2022.

En aquel entonces, un fuerte aumento en las tasas de interés provocó que los prestamistas de Wall Street tuvieran dificultades para vender la deuda que habían suscrito, lo que los obligó a mantenerla en sus balances, a menudo con enormes pérdidas.

Sin embargo, la financiación de la operación de Paramount no tiene límites en el tipo de interés, lo que permite a los prestamistas aumentar el coste para la empresa si el mercado se deteriora, algo que ha ocurrido desde que se formalizó la operación. Tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo han subido los tipos de interés desde entonces, y los diferenciales de crédito corporativo se han ampliado.

Los representantes de Warner Bros., Paramount, Apollo, Bank of America y Citigroup no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Según las fuentes, se espera que la oferta se agote rápidamente una vez lanzada. El paquete se venderá utilizando indicadores financieros de principios de año, lo que significa que la financiación debe llegar al mercado antes de que esas cifras queden obsoletas.

En contexto: Paramount logra un acuerdo con estados de EE. UU. para su megafusión con Warner Bros.

Fusión aprobada

Los organismos reguladores de casi 70 jurisdicciones ya han aprobado la fusión , y la Comisión Federal de Comunicaciones y otras agencias federales han dado su visto bueno a un nivel extraordinario de financiación extranjera, lo que hace probable que la adquisición se cierre muy pronto.

Esta adquisición significa que Paramount controlará dos de los estudios más grandes de Hollywood, dos importantes servicios de streaming por suscripción y docenas de canales de televisión que van desde CBS hasta HBO.

Paramount había fijado como fecha de cierre el tercer trimestre y había prometido pagar a Warner Bros. una penalización por retraso de 7 millones de dólares diarios si la fusión no se finalizaba a finales de este mes.

Los banqueros considerarán lanzar la venta de deuda antes del cierre del acuerdo. Si no se puede organizar a tiempo, los bancos proporcionarán la deuda y Paramount les pagará los intereses hasta que la vendan, según indicaron las fuentes.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.