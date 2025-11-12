Pelea por marca Frisby: empresa en España pidió frenar caso en la Unión Europea

Charles Dupont, portavoz de Frisby España. Foto: Archivo Particular

Frisby España volvió a mover ficha en el pleito por el nombre de la marca. La empresa le pidió a la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea (EUIPO) que suspenda el proceso de nulidad iniciado por Frisby en Colombia, al considerar que todavía hay otros trámites sobre el uso real de la marca que deben resolverse primero.

La nueva jugada de Frisby España

Según explicó la compañía en un comunicado, su petición se basa en que ante la Unión Europea y ante la Oficina Española de Patentes y Marcas hay abiertos varios procesos de caducidad por “falta de uso” de algunas de las marcas que invoca la parte colombiana.

A su juicio, si esas marcas no demuestran uso real y continuado en Europa, primero debe aclararse esa situación y solo después seguir con el trámite de nulidad que busca dejarla por fuera del mercado.

En el comunicado, Frisby España aseguró que las pruebas presentadas por la contraparte colombiana “no acreditan un uso real” de la marca en territorio europeo y anunció que presentará sus observaciones finales para que se revoquen esos derechos por no haber sido explotados de forma efectiva.

La empresa también insistió en que sus documentos pueden consultarse en el registro electrónico de la autoridad europea.

De forma paralela al trámite administrativo, Frisby España dijo que comparecerá ante los tribunales de Alicante para responder a las medidas cautelares que solicitó la empresa de Colombia y que considera “desproporcionadas”.

Frisby España alista apertura de locales

Mientras avanza la pelea legal, la empresa sigue mostrando que su plan en el mercado europeo no está detenido.

En su página web ya tiene publicado un menú completo con pollo frito por piezas, combos familiares, hamburguesas de pollo, acompañamientos y hasta postres.

Además, la compañía detalla un cronograma de aperturas: un local “flagship” en Madrid, en la Gran Vía, previsto para diciembre de 2025; otro punto principal en Barcelona, en Plaza Cataluña, para enero de 2026; y una red de cocinas ocultas (’dark kitchens’) en Sevilla y Málaga desde febrero, y en Valencia y Zaragoza desde marzo de 2026.

Así va la disputa por la marca Frisby

Este año, los colombianos vieron con sorpresa que una marca llamada Frisby, con una imagen similar a la de la conocida cadena de pollo frito en Colombia, quería empezar a abrir locales en España.

Esto trajo una disputa legal que ya salió del ámbito comercial y pasó al terreno de la propiedad intelectual en Europa.

Frisby S.A. BIC (es decir, la marca colombiana), demandó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) a la empresa Frisby España y al empresario Charles Dupont por presunto uso indebido de la marca y por actos de competencia desleal, y pidió medidas cautelares para frenar el proyecto en ese país.

La compañía colombiana sostiene que el nombre, el logo y la imagen hacen referencia a una marca construida en Colombia durante más de cuatro décadas, por lo que no pueden aprovecharse en otro mercado con una identidad casi idéntica mientras se define quién tiene realmente el derecho a usarla.

