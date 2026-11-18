La multinacional refuerza su compromiso para comprar a productores locales. Foto: David Campuzano

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Con la intención de fortalecer la producción de los campesinos colombianos, el gobierno ha venido cerrando una serie de acuerdos para eliminar intermediarios y garantizar la compra directa a productores locales.

El más reciente fue anunciado por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, quien se reunió, en Nueva York, con la vicepresidenta de Relaciones Gubernamentales Globales de PepsiCo, Caroline Berson. El acercamiento buscó fortalecer la alianza establecida con esta compañía.

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El resultado es el compromiso de PepsiCo para comprar…