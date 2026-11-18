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Con la intención de fortalecer la producción de los campesinos colombianos, el gobierno ha venido cerrando una serie de acuerdos para eliminar intermediarios y garantizar la compra directa a productores locales.
El más reciente fue anunciado por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, quien se reunió, en Nueva York, con la vicepresidenta de Relaciones Gubernamentales Globales de PepsiCo, Caroline Berson. El acercamiento buscó fortalecer la alianza establecida con esta compañía.
El resultado es el compromiso de PepsiCo para comprar directamente productos como papa, plátano y maíz amarillo a productores de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Nariño, Urabá y Quindío.
“La inversión de PepsiCo en la agricultura colombiana es un factor importante de apoyo a los pequeños productores del campo. En el mes de septiembre pasado, MinAgricultura y PepsiCo avanzaron en la agenda agroindustrial, alrededor de la compra directa de papa, plátano y maíz amarillo, que la compañía utiliza en su portafolio de productos alimenticios para el mercado nacional y regional”, detalló el ministerio.
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