Postúlese para trabajar en Alemania, Francia, Hungría, Australia o Estados Unidos

Son cuatro las convocatorias de la Fundación DANNY. Imagen de referencia. Foto: Pixabay.

La Fundación DANNY (Devoloping Aptitudes for a New Nation and Youth) presenta cuatro convocatorias, el plazo máximo de inscripción es el viernes 17 de febrero. Estos son los diferentes perfiles de colombianos a los que están dirigidos:

200 ayudantes de construcción en Hungría.

200 niñeras en Alemania, Francia, Austria y Estados Unidos.

300 enfermeros en Alemania.

300 para el programa work and travel en Estados Unidos.

La Fundación DANNY es una ONG colombiana con 13 años de experiencia en el sector de la educación y los intercambios. Ella da detalles de cada uno de los programas:

Ayudantes de construcción en Hungría

Son 200 vacantes disponibles. Los ayudantes de construcción seleccionados, que cumplan todos los requerimientos de esta convocatoria, contarán con empleo fijo, permiso de trabajo en Hungría por dos años en la obra de la ensambladora que construye KIA cerca a Budapest.

Este empleo tendrá un ingreso mensual de 1100 € y alojamiento gratuito en habitación independiente dentro del campamento de trabajo posibilidades de movilidad laboral a mediano y largo plazo.

Se requiere experiencia mínima de un año en construcción y conocimientos básicos de inglés.

Le puede interesar: Mi Casa Ya: Ministerio de Vivienda inicia desembolso de los subsidios.

Au Pair o niñeras

Esta oportunidad es para 200 jóvenes colombianas interesadas en una estancia mínima de 12 meses en Alemania, Francia, Austria y Estados Unidos. E este tiempo brindarán servicio de cuidado de niños y tareas ligeras del hogar en una familia que las acoge.

La participante tendrán un horario laboral promedio de 35 horas semanales y hasta 2 noches en Europa o 48 horas en Estados Unidos, para un promedio de ingresos semanales entre 260 € al mes en Europa y 650 Dólares en EE. UU.

Contará con alojamiento gratuito en habitación independiente y alimentación completa en casa los 7 días a la semana.

Enfermeros en Alemania

Los 300 profesionales que sean seleccionados por cumplir todos los requerimientos de esta convocatoria contarán con estabilidad laboral y un contrato a término indefinido.

A su llegada a Alemania, mientras convalidan el título profesional y fortalecen el manejo del idioma, se desempeñarán inicialmente como Auxiliares de Enfermería con un ingreso de 2.400 € mensuales, una vez logre la convalidación del título, el ingreso será entre 3.000 y 4.000 euros mensuales, según la experiencia.

Los interesados deben ser hombres y mujeres entre los 21 y 43 años con título de profesional en enfermería y un mínimo dos años de experiencia. Así mismo deben contar con del idioma.

Lea: El fondo de inversión PEI alcanza ingresos por más de $609,000 millones.

Programa Trabajo mientras viajas

El programa permite conocer el estilo de vida estadounidense a través de un trabajo temporal con una duración de hasta 4 meses con opción a un mes más de viaje. La mayor oferta laboral se concentra en el sector de servicios, en especial en centros de ski (en invierno), áreas de hotelería y turismo como Parques temáticos y restaurantes.

Los ingresos promedio son de $11 US a $18 US por hora, en jornadas de 35 a 40 horas semanales, es decir una proyección de ingresos aproximadamente es de $5.880 US a $7.040 US. Además, cuentan con asistencia para alojamiento y la tarjeta de Seguro Social.

Los interesados en este programa deben ser estudiante de 18 a 28 años de edad con nivel básico-intermedio de inglés

Los interesados en cualquiera de las cuatro convocatorias puede recibir mayor información en la página web (www.fundaciondanny.org) o en los números 3005375517 - 312 6151880. También a los correos electrónicos: info@fundaciondanny.org y becasysubsidios@fundaciondanny.org.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.