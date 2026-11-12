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Preguntas y respuestas para entender el escándalo de Nvidia y la salida de Jensen Huang

Una de las empresas más valiosas del mundo se quedó sin el hombre que la construyó y sin un plan claro de sucesión. Jensen Huang, cofundador y único director ejecutivo que ha tenido Nvidia, salió en medio de un escándalo que mezcla relaciones extramaritales y reportes sobre una presunta espía china. ¿Cómo se llegó hasta este punto?

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Redacción Economía, con información de agencias
TAIPEI (Taiwan), 01/06/2026.- NVIDIA CEO Jensen Huang delivers his keynote speech as part of the COMPUTEX 2026 AI exhibition in Taipei, Taiwan, 01 June 2026. Jensan Huang officially announced NVIDIA’s new products and various AI integration. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO
Jensen Huang, cofundador de Nvidia y ahora ex director de la empresa.
Foto: EFE - RITCHIE B. TONGO

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Después de un par de semanas cargadas con escándalos, revelaciones y más preguntas que respuestas, Jensen Huang salió de la dirección de Nvidia, una de las principales compañías en el mundo y la columna vertebral en la infraestructura que soporta la revolución de la inteligencia artificial.

El ahora ex CEO de Nvidia renunció tras conocerse dos relaciones extramaritales, incluida una con una mujer sospechosa de espiar para China.

La directora financiera, Colette Kress, fue nombrada directora ejecutiva interina. Las acciones de Nvidia caían…

Por Redacción Economía, con información de agencias

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Comentarios
  • ELIZABETH(23598)Hace 13 horas
    Parece que si en Colombia LLueve, en NIVIDIA, no escampa!
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