El ahora ex CEO de Nvidia renunció tras conocerse dos relaciones extramaritales, incluida una con una mujer sospechosa de espiar para China.

Después de un par de semanas cargadas con escándalos, revelaciones y más preguntas que respuestas, Jensen Huang salió de la dirección de Nvidia, una de las principales compañías en el mundo y la columna vertebral en la infraestructura que soporta la revolución de la inteligencia artificial.

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Preguntas y respuestas para entender el escándalo de Nvidia y la salida de Jensen Huang

La directora financiera, Colette Kress, fue nombrada directora ejecutiva interina. Las acciones de Nvidia caían alrededor del 10 % en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Huang, uno de los tres ingenieros que fundaron el fabricante de chips en 1993, estaba bajo intensa presión desde el domingo, cuando admitió haber mantenido una relación sentimental con Alice Huang, exejecutiva de la firma de centros de datos de Singapur Megaspeed International.

La salida de Huang es un terremoto corporativo, por la escala del personaje, pero también por la envergadura e importancia de la compañía. Estos son los puntos más importantes para entender el escándalo y lo que viene.

¿Quién es Jensen Huang?

Nacido en Taiwán hace 63 años, Jensen Huang fue durante más de tres décadas un directivo atípico, de estilo directo, aficionado al humor seco y de aspecto desenfadado. Es uno de los tres cofundadores de Nvidia, empresa que nació en 1993.

Como pasó con el cofundador de Apple Steve Jobs y su saco de cuello alto, la chaqueta de cuero que solía llevar en las presentaciones de Nvidia se convirtió en su sello distintivo.

Poco después de crear la empresa, Huang, partidario de asumir riesgos, renunció a un contrato con el gigante de las consolas Sega para reorientarse hacia un nuevo procesador capaz de ser competitivo en el mercado de los computadores personales, lo que casi los arrastró a la quiebra.

La salida de Huang profundiza una crisis en parte generada por la propia Nvidia, dado que no existía un plan claro de sucesión para el ejecutivo de 63 años, el único CEO que ha tenido la compañía.

¿Por qué es clave la figura de Huang?

Quizá más que cualquier otro fundador del mundo tecnológico, Huang construyó Nvidia en torno a su figura y a su visión sobre la forma correcta de dirigir una empresa.

Bajo el liderazgo de Huang, las acciones de Nvidia se han disparado más de 700.000 % desde que la empresa salió a bolsa en 1999. La valoración de mercado de la compañía ha superado en ocasiones los US$5 billones, situándola entre las mayores empresas del mundo. Ese extraordinario crecimiento supera todo lo conseguido por Steve Jobs, de Apple; Bill Gates, de Microsoft; o Jeff Bezos, de Amazon.

La salida de Huang amenaza con tener repercusiones mucho más allá de Nvidia. El ejecutivo ha utilizado la fortaleza financiera de la compañía para respaldar a decenas de importantes actores de IA, incluidos laboratorios de vanguardia como OpenAI y Anthropic PBC.

También ha invertido y respaldado acuerdos de financiamiento para empresas de computación en la nube como CoreWeave Inc., inspirando a otras compañías a cerrar acuerdos similares entre sí para apuntalar todo el ecosistema de IA. Grandes nombres de Wall Street, como Michael Burry, conocido por la película La gran apuesta, han advertido que este tipo de acuerdos circulares están inflando artificialmente la demanda de IA.

“Como estudioso de la historia económica, no sé si alguna vez ha habido una figura clave que sostenga una parte tan grande de una industria”, dijo sobre Huang Thomas Ferguson, inversionista de Blue Bear Capital, durante el BNEF Houston Summit el miércoles, antes de su salida. Las declaraciones fueron hechas a la agencia Bloomberg.

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Huang también ha encabezado importantes esfuerzos para promover la expansión mundial de los centros de datos, viajando extensamente para participar en conferencias, charlas y otros eventos.

En los últimos años, fue una de las voces más influyentes del sector y ha defendido con firmeza los modelos de IA "abiertos", libremente reutilizables y modificables, incluidos los chinos.

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Sostiene que suponen una competencia sana frente a los modelos cerrados de OpenAI (ChatGPT) o Anthropic (Claude).

¿Cuáles son los escándalos que llevaron a la salida de Huang?

La mayor controversia en los 30 años de historia de Nvidia tiene en el centro a una experiodista de televisión que se convirtió en una figura clave de la industria de semiconductores al alquilar chips avanzados a algunas de las principales empresas de China.

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Huang Le, también conocida como Alice Huang, ha sido identificada en una serie de reportes como una espía reclutada por Pekín para acercarse al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.

Entró en su círculo después de fundar Megaspeed International, el mayor comprador de chips de Nvidia en el Sudeste Asiático, una importante ruta para el tráfico de hardware avanzado de la compañía hacia China.

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El director ejecutivo había dicho anteriormente que no había nada inapropiado en su relación. Pero después de intensas especulaciones, Huang admitió el domingo que había tenido una relación extramarital y dijo que la junta directiva de Nvidia estaba iniciando una investigación.

A esto se sumaría una segunda relación extramarital, pero esta vez con una subalterna, según un reporte del diario The New York Times.

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El periódico reveló que existen pruebas en video de Huang en actitud amorosa con la vicepresidenta de Asuntos de Salud de Nvidia, Kimberly Powell.

La mujer, de 48 años, es la cara pública de Nvidia en sus esfuerzos por expandir la tecnología de chips hacia la educación superior y la atención sanitaria.

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¿Quién es Alice Huang, supuesta espía china?

Alice Huang fundó Megaspeed en 2023 tras una carrera en capital privado y televisión. La compañía surgió de 7Road, una de las mayores empresas de videojuegos de China, apenas unos meses después de que el entonces presidente de EE.UU. Joe Biden impusiera amplias restricciones a los envíos de chips avanzados de IA al país.

7Road vendió primero su filial de Singapur a Huang Le Ltd., una entidad de las Islas Vírgenes Británicas que quedó bajo el control de Alice Huang. En noviembre de 2023, esa firma vendió Megaspeed a una sociedad instrumental de Singapur. Días después, Megaspeed fue designada socio oficial de Nvidia Cloud, un codiciado estatus que le dio acceso preferente a los chips de Nvidia.

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Los registros comerciales muestran que desde entonces Megaspeed ha importado bienes por un valor superior a 1.000 veces su saldo de efectivo de 2023. Sus importaciones de productos de Nvidia han superado los US$4.600 millones.

En varias instalaciones del Sudeste Asiático, la empresa alquila chips de Nvidia al gigante tecnológico chino Alibaba, que recientemente también ha despertado inquietudes de seguridad nacional en EE.UU. Alibaba, que ha negado las acusaciones de Washington sobre vínculos con las fuerzas armadas chinas, declinó hacer comentarios en ese momento.

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No estaba claro cuándo ni cómo conoció Alice a Jensen Huang, aunque ambos fueron fotografiados juntos en 2024 durante una conferencia tecnológica en Taipéi.

Washington ha investigado a Megaspeed ante sospechas de que pudiera haber participado en el tráfico de hardware hacia China. Funcionarios pidieron el año pasado a Nvidia que auditara a la empresa por su posible papel en una vasta operación de contrabando.

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Aunque el fabricante de chips dijo inicialmente que todo el hardware estaba contabilizado, Megaspeed había importado 50.000 chips más de los que Nvidia encontró en sus centros de datos, entre otras importantes discrepancias detectadas por Bloomberg News.

De acuerdo con The New York Times, varias agencias de seguridad de EE.UU. han señalado a Alice Huang de ser un agente de los servicios de inteligencia chinos.

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¿Por qué es tan importante Nvidia?

Tras su lanzamiento en 1993, Nvidia se erige como una de las primeras empresas dedicada exclusivamente a los procesadores gráficos, con la esperanza de aprovechar el auge de los videojuegos, que empiezan a ofrecer animaciones más sofisticadas y gráficos en 3D.

Nvidia lanzó la primera GPU del mundo en 1999, según la propia compañía, y, con la revolución de internet, desarrolla procesadores adaptados a los centros de datos.

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Estas infraestructuras permiten a empresas y particulares acceder a una potencia informática hasta entonces reservada a un puñado de investigadores y grandes empresas tecnológicas.

El GPU es el arma secreta detrás del enorme éxito de Nvidia, pues este tipo de procesadores es el motor de la nueva generación de inteligencia artificial generativa, capaz de crear texto, música, imágenes o video a partir de una consulta en lenguaje natural.

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Las llamadas Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU, por sus siglas en inglés), funcionan como una unidad de cálculo mucho más rápida y potente que un microprocesador convencional (CPU).

Estas piezas se han convertido en un elemento indispensable para gestionar en tiempo real las solicitudes de los usuarios de la IA generativa, que requieren el procesamiento de cantidades masivas de datos.

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Según la consultora TrendForce, ChatGPT necesita unas 30.000 GPU para funcionar.

Google también es un importante consumidor de procesadores de Nvidia para su actividad de informática en la nube, al igual que Amazon o Microsoft.

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Sus principales rivales en el mercado de las tarjetas gráficas son dos grupos estadounidenses, AMD (Advanced Micro Devices) e Intel.

Según la consultora Jon Peddie Research, Nvidia representaba alrededor del 90 % de las GPU autónomas suministradas en todo el mundo durante el primer trimestre de 2026.

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¿Qué viene para Nvidia?

Por el momento, Colette Kress, directora financiera de la compañía, tomará las riendas del gigante tecnológico.

Kress, quien se incorporó a Nvidia hace 13 años después de trabajar en Microsoft y Cisco, ha desarrollado su carrera en funciones financieras.

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Aunque ha representado a la compañía en eventos relacionados con Wall Street, su papel público se ha limitado a las cifras de Nvidia y la mayor parte de la comunicación con la comunidad financiera ha estado en manos de su ahora exjefe.

La salida de Huang ha afectado duramente la acción de Nvidia, que perdía más de 10 % en las operaciones de Wall Street, lo que señala un impacto en la confianza de los inversionistas de la empresa, que cotiza en bolsa desde 1999.

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