Presto entra en liquidación judicial: un comprador evitaría el cierre de sus restaurantes

Presto, una de las cadenas de hamburguesas más reconocidas del país, entrará en liquidación judicial. El estado de la empresa ocurre después de incluir los compromisos adquiridos con sus acreedores. Con esta decisión se abre un nuevo capítulo en la crisis financiera de la compañía, que había logrado un acuerdo para reorganizar sus deudas en abril de este año. Los restaurantes permanecerán abiertos mientras avanza la búsqueda de un comprador, según informó la liquidadora designada por la Superintendencia de Sociedades.

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La primicia fue revelada por Caracol Radio, que conoció que la apoderada de la empresa solicitó la liquidación judicial el 30 de septiembre, después de un análisis que identificó dificultades para mantener el negocio en funcionamiento. La designada como liquidadora, Mónica Macías, busca alternativas para mantenerla a flote, entre ellas, vender la compañía para preservar la marca y evitar el cierre total.

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Macías aseguró que los puntos de venta continuarán atendiendo con normalidad hasta nueva orden. De esa manera, explicó, busca proteger la unidad económica productiva, el valor de la marca y el empleo; además, podrá conservar la operación, de modo que sirva como una forma de proteger a los acreedores.

Por ahora, no se ha informado de un comprador confirmado ni de una oferta concreta.

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¿Por qué Presto entró en liquidación?

La compañía había sido admitida al proceso de reorganización empresarial en julio de 2023. Este mecanismo, regulado por la Ley 1116 de 2006, permite a empresas con dificultades financieras negociar sus deudas con los acreedores y establecer compromisos de pago para intentar continuar operando, en lugar de llegar directamente a la liquidación.

En abril de 2026, la Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización de Presto. En ese momento, la cadena parecía tener una oportunidad para estabilizar sus finanzas y atender sus obligaciones con acreedores, proveedores y arrendadores.

Contexto: Presto evita la quiebra: la Supersociedades confirmó su acuerdo de reorganización

Sin embargo, el plan no logró sostenerse a falta de un estudio sobre la viabilidad del flujo de caja, retrasos en el pago de administraciones y el incumplimiento de obligaciones posteriores a la aprobación del acuerdo.

La Superintendencia consideró que estas dificultades impedían mantener las condiciones necesarias para continuar con la reorganización y decidió promover la apertura del proceso de liquidación judicial. También decretó el embargo y secuestro de los bienes, haberes y derechos de propiedad de la sociedad que puedan ser objeto de esas medidas.

¿Qué pasará con los restaurantes y los empleos?

La liquidación judicial no significa que todos los locales deban cerrar de inmediato. La búsqueda de un comprador pretende encontrar una salida que permita conservar la operación, aunque el futuro de los establecimientos dependerá de cómo avance el proceso y de que se concrete una negociación viable.

Cuando la Superintendencia confirmó el acuerdo de reorganización, en abril, se informó que Presto operaba 118 puntos de venta y generaba alrededor de 683 empleos. Esas cifras corresponden a la etapa de reorganización y no necesariamente reflejan el tamaño actual de la compañía.

La búsqueda de un comprador será clave para determinar si la marca puede continuar operando bajo una nueva propiedad. Mientras tanto, la prioridad anunciada por la liquidadora es mantener abiertos los restaurantes hasta nueva orden y preservar el valor del negocio.

El caso representa un retroceso frente al intento de recuperación iniciado en 2023: después de obtener la aprobación de un acuerdo con sus acreedores, Presto no consiguió cumplir los compromisos necesarios para sostenerlo. La posibilidad de una venta mantiene abierta una alternativa para la cadena, pero su continuidad dependerá de que aparezca un comprador y de las decisiones que se tomen durante la liquidación.

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