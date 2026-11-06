Grupo Nutresa cerró este jueves, 5 de noviembre, la compra de Presto y tomó el control de la cadena de restaurantes, que estaba en liquidación judicial. La operación se hizo a través de su filial IRCC S.A.S., que adquirió los activos de Franquicias y Concesiones S.A.S., Frayco, la empresa que operaba la marca. La compañía informó que conservará la operación del negocio y sus marcas, y que habrá sustitución patronal de los empleados. El contrato se había firmado el 22 de octubre.

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Presto ya es de Nutresa: qué pasa con los restaurantes y con los empleados

La cadena opera 86 restaurantes, según Nutresa, y en los próximos meses reabrirá otros 12, con lo que llegará a 98. “Es una gran noticia que más colombianos puedan volver a disfrutar de Presto”, dijo Felipe Baquero, presidente de Alimentos al Consumidor de Grupo Nutresa.

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Dónde reabrirán los 12 restaurantes

De los 12 restaurantes que volverán a abrir, diez estarán en almacenes Éxito y en centros comerciales Viva de distintas regiones del país, y los otros dos, en Bogotá y Armenia. La compañía no precisó en qué ciudades quedarán esos diez ni fechas exactas, más allá de “los próximos meses”.

Las reaperturas en Éxito y Viva son posibles, según Nutresa, gracias al apoyo del Grupo Calleja y del equipo de Grupo Éxito, que la compañía describe como uno de sus principales aliados comerciales en Colombia desde hace décadas.

Qué pasa con los empleados

Nutresa informó que habrá sustitución patronal de los empleados de Presto. Según el artículo 68 del Código Sustantivo del Trabajo, la sustitución de empleadores no extingue, suspende ni modifica los contratos de trabajo existentes. Es decir, cambia quien contrata, pero los contratos siguen vigentes en las mismas condiciones.

Además, los 12 restaurantes que volverán a abrir generarán más de 100 empleos, según la compañía.

Sobre el total de trabajadores, el 22 de octubre, cuando se conoció el acuerdo, el presidente Abelardo de la Espriella celebró en su cuenta de X que la operación preserva 700 puestos. En lo informado este jueves, Nutresa no entregó una cifra total.

Cómo llegó Presto a la liquidación

En julio de 2023, Frayco, la operadora de la cadena, se acogió a la Ley 1116 de insolvencia. En abril de 2026, la Superintendencia de Sociedades confirmó un acuerdo de reorganización respaldado por el 81,39 % de los acreedores. No prosperó: el 30 de septiembre, la propia compañía pidió su liquidación, al reconocer la pérdida de la condición de negocio en marcha, una fuerte caída en su flujo de caja y el incumplimiento de obligaciones posteriores al acuerdo. El 13 de octubre, la Supersociedades decretó la liquidación judicial y, seis días después, autorizó mantener abiertos los restaurantes y la planta para facilitar la venta del negocio como unidad en funcionamiento. Cuando se anunció el acuerdo con Nutresa, el valor de la transacción no fue revelado.

Entre las causas del deterioro, analistas y documentos del proceso señalan la inflación y las altas tasas de interés, el impacto de la pandemia, la competencia de cadenas internacionales y hamburgueserías artesanales, y los elevados costos fijos de una red grande de locales. Los ingresos pasaron de COP 139.077 millones antes de la pandemia a COP 108.629 millones en 2025.

El expediente de la liquidación muestra el negocio que recibe Nutresa: 114 puntos de venta, 86 abiertos y 28 cerrados, una planta de procesados propia, centros de producción en 29 ciudades y un centro logístico en Bogotá. Entre enero y septiembre de 2026, el Ebitda, es decir, la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, fue de COP 1.994 millones. Los 51 puntos rentables aportaron COP 5.464 millones y los 63 restantes restaron COP 3.469 millones.

Una marca de 45 años

Presto abrió su primer local en 1981 en Chapinero, Bogotá, como un negocio del Grupo Santo Domingo, a través de Valores Bavaria. En 2002 la adquirió Frayco, una sociedad creada por antiguos franquiciados, y en 2012 pasó a manos del fondo Mesoamérica. Nutresa será su cuarto propietario.

Cuando se anunció el acuerdo, Jaime Gilinski, presidente de Grupo Nutresa, dijo: “Queremos darle a Presto un nuevo impulso de la mano de su gente, para que esta marca, nacida aquí, siga creciendo y siga siendo de los colombianos”.

La marca pasará a Alimentos al Consumidor, el negocio de Nutresa donde ya están El Corral, El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños & Carbón y Mimo’s, y mantendrá una identidad y una propuesta comercial independientes. Los restaurantes siguen operando con normalidad mientras se prepara el relanzamiento. “Esto apenas empieza. Estamos trabajando en la transformación de la marca y muy pronto tendremos novedades para contarles”, agregó Felipe Baquero, presidente de Alimentos al Consumidor de Nutresa. La compañía no dio fechas ni detalles del relanzamiento.

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