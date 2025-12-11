Urabá, a las puertas de un giro logístico con la apertura de Puerto Antioquia

“El día que abramos, ya tendremos dos millones de toneladas aseguradas, fijas, de carga perecedera, como el banano y el plátano", dijo Alejandro Acosta, presidente del puerto. Foto: Puerto Antioquia

La región del Urabá tendrá en los próximos días un cambio que entrará en la cadena de la logística nacional e internacional. Puerto Antioquia anticipar comenzar operaciones antes de finalizar el año.

Alejandro Costa, su presidente, reveló a El Espectador los detalles técnicos y la ventaja geográfica que posicionará al puerto como un competidor clave en la costa Caribe.

“Navidad, como digo yo. Es un regalo de Navidad. Mientras esté el espíritu de Navidad, vamos a estar nosotros abriendo. Después de un largo proceso, ya esperamos y tenemos planeado abrir antes de que acabe el año, en el mes de diciembre, con todos los servicios de la terminal multipropósito”, dijo.

El nuevo puerto está ubicado en Turbo, al interior del Golfo de Urabá. Costa afirma que es una terminal de aguas profundas, con un calado de 16,5 metros, un puerto multipropósito, de todo tipo de carga: contenedores refrigerados, especiales para banano, contenedores secos, carga general, granel, vehículos.

Se espera que sea un puerto con capacidad para atender buques de alto calado y Post-Panamax de hasta 15.000 contenedores.

Urabá es una región estratégica, reconocida por su biodiversidad y riqueza ecosistémica, reflejo del carácter megadiverso de Colombia. Llevar el barco hasta la orilla habría implicado un dragado de gran magnitud, con impactos irreversibles en el medio ambiente. Por lo tanto, se decidió mover la plataforma hasta donde se encontraba una profundidad natural. Esos son los 4,5 kilómetros que hay entre la plataforma en el mar y la plataforma en tierra: una pasarela que atraviesa el río León.

Con relación a la carga que se proyecta mover y la confianza que le han dado las navieras, Costa afirmó que el objetivo comercial son siete millones de toneladas.

“De los cuales, ya hoy se mueven dos millones por Turbo. Es decir, el día que abramos, ya tenemos dos millones de toneladas aseguradas, fijas, de carga perecedera, como es el banano y el plátano. Adicionalmente, tenemos acuerdos firmados para carga de granel”, dijo.

La operación, con base en los acuerdos con las navieras, permitirá arrancar con nueve buques a la semana.

La construcción de esta terminal portuaria tuvo una inversión estimada en USD 800 millones. “Tenemos aproximadamente el 55 % de inversores extranjeros y el 45 % colombianos. La mayor inversión viene de Francia. Tenemos un grupo de tres inversionistas franceses, unos inversionistas colombo-peruanos y unos inversionistas colombianos”, señaló el presidente del puerto.

El muelle tiene 1.340 metros para zona de atraque de embarcaciones, cinco de manera simultánea: dos posiciones para barcos portacontenedores, dos para pallet y carga general, y una para carga rodada.

Cuenta con 38 hectáreas de extensión en tierra. En el muelle, la operación dispone de tres grúas pórticas de última generación. Adicionalmente, el puerto contará con ocho grúas RTG destinadas a la manipulación y el apilamiento de contenedores en los patios.

Para este puerto hay una ventaja competitiva: se convierte en la única zona portuaria de Colombia que permite el tránsito de ida y vuelta en un mismo día desde y hacia el centro del país.

La terminal atraerá carga que actualmente utiliza otros puertos del Pacífico y el Caribe colombiano.

Esta carga se origina o tiene como destino regiones clave, incluyendo Antioquia, el Eje Cafetero, Bogotá-Cundinamarca y el norte del Valle.

La nueva infraestructura supone menores costos y una reducción en las distancias de tránsito: en promedio, 300 kilómetros desde el centro del país hasta el puerto en el Caribe.

El puerto en cifras y en comunidad

La Zona Portuaria de Turbo, en el Caribe antioqueño, donde se construyó Puerto Antioquia, movilizaba hasta el segundo semestre de 2025 solo el 0,8 % de la carga portuaria del país, algo más de 671.000 toneladas. La cifra está muy lejos de los puertos como Cartagena, Buenaventura, Santa Marta y Barranquilla.

El boletín estadístico del tráfico portuario en Colombia de la Supertransporte sostiene que en el periodo de enero a junio de 2025 se registró una caída del 6,1 % en la carga movilizada, lo que representó una disminución de 5,5 millones de toneladas respecto al mismo periodo de 2024.

Sin embargo, en términos de variación porcentual, el mayor incremento se produjo en Turbo, con 52,9 %, y un aumento de 232.000 toneladas.

“Las zonas portuarias colombianas movilizaron 85,4 millones de toneladas, siendo la región Caribe la de mayor movimiento con 72,3 millones de toneladas y una participación del 84,7 %, seguido por la región Pacífico con 11,7 millones de toneladas y una participación del 13,7 %”, se lee en el informe.

Por tipo de tráfico, el 79,5 % de la carga fue producto del movimiento internacional: 51,6 % de exportación y 27,8 % de importación, seguida por la carga de transbordo con el 13,8 % y cabotaje con 5 %.

Cartagena fue la protagonista: movilizó 25,1 millones de toneladas, una participación de 29,3 %.

Para Costa, de Puerto Antioquia, las oportunidades están. “Nosotros estamos invirtiendo y convencidos de que la región va a ser sujeta de atraer muchos inversionistas y queremos que encuentren esta capacidad instalada”.

Con relación al talento humano, que para este tipo de operaciones es especializado, el presidente de la terminal puntualizó que más allá de las cifras y la ingeniería de vanguardia, Puerto Antioquia se erige como un proyecto con una profunda dimensión social en la región de Urabá.

Destacó que el compromiso del proyecto es la generación de empleo y el desarrollo del talento humano local, un paso relevante en una región marcada históricamente por la violencia.

“Lo primero fue arrancar procesos hace tres años, porque el compromiso de nosotros es atender el puerto y operarlo con por lo menos el 80 % de las personas locales”, dijo Acosta. La empresa se ha dedicado a capacitar a las personas durante dos años, “no solo en tareas portuarias, sino en tareas logísticas que le sirvan a las otras compañías que van a llegar”.

La terminal inicia operando con unas 700 personas. Las declaraciones del directivo se dieron en la sexta edición del Fitac International Congress, que se desarrolló en Cartagena.

En conversación con El Espectador, Miguel Ángel Espinosa, presidente ejecutivo, contó las ventajas competitivas: “estar cerca de uno de los polos industriales más importantes del país, acortar esas distancias, acortar esos costos, va a ser un factor fundamental de diferenciación que va a ponerlos a competir realmente en grandes ligas, pero también tiene grandes retos en la región”.

Espinosa subrayó que un puerto no es solo una vía o un muelle, sino un ecosistema que empieza, obviamente, con infraestructura, con oficinas, con bodegas, pero algo muy importante: el fortalecimiento del talento humano.

“Si creamos realmente programas educativos en la región para los pobladores de Antioquia, de esa región, para que ellos sean los líderes, creo que Puerto Antioquia va a tener aún más muchísimas posibilidades de ser un gran competidor internacional”, dijo el presidente.

