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¿Qué es el reporte de facturación electrónica que la DIAN le envía cada mes?

Esta información que ofrece la DIAN puede ser de gran utilidad. Aquí le explicamos por qué.

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Redacción Economía
29 de septiembre de 2026 – 12:45 p. m.
La fecha limite para la declaración de renta se determina a partir de los últimos dos dígitos de la cedula de ciudadanía.
Foto: Pixabay

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¿Le ha llegado un correo de la DIAN con un reporte de facturación electrónica? Esto significa que usted está habilitado para facturar electrónicamente.

Se trata de un servicio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que ofrece un resumen del comportamiento de sus operaciones de facturación.

Según explica la entidad, este reporte funciona como una herramienta de autoanálisis que le permite revisar sus operaciones y verificar si la información que recibe la DIAN coincide con la que usted genera y registra.

Tenga en cuenta que este reporte no es un requerimiento ni una obligación de respuesta. Es solo información que se pone a su disposición y beneficio.

En ese reporte se incluye:

  • Cantidad de documentos generados.
  • Número promedio diario de documentos.
  • Valor total de las operaciones.
  • Valores promedio de las operaciones.

Este es útil para:

  • Conocer cómo se comporta su facturación electrónica.
  • Revisar sus principales indicadores de compras y ventas.
  • Hacer seguimiento y autorrevisión de sus operaciones.
  • Identificar a tiempo posibles errores en sus documentos, por ejemplo, datos mal diligenciados, al contrastar lo que usted tiene con lo que recibió la DIAN.

Si usted sabe que está habilitado para facturar electrónicamente, pero no le llegan estos correos, puede consultar sus reportes de meses anteriores en el Sistema de Factura Electrónica siguiendo estos pasos:

  1. Ingrese al micrositio de facturación electrónica de la DIAN.
  2. Seleccione la opción "Facturando electrónicamente".
  3. Acceda al portal del Sistema de Factura Electrónica con su usuario y contraseña registrados.
  4. Vaya a "Reporte de facturación electrónica", en el menú del catálogo (panel izquierdo), sección "Histórico".
  5. Seleccione el mes y consulte el reporte enviado.

Si tras analizar la información detecta diferencias o anomalías, puede contactar inicialmente al emisor para solicitar la revisión y, de ser procedente, también la corrección.

“Si el emisor no atiende su solicitud, no es posible contactarlo o considera que existe una irregularidad, podrá poner los hechos en conocimiento de la DIAN mediante una denuncia, aportando la información y los soportes disponibles”, explica la dirección.

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Por Redacción Economía

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