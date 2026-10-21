 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Qué le pasó a Netflix? La plataforma busca recuperar su magia

La compañía anunció que despediría a 6% de su personal y que reemplazaría a la directora de Contenidos, Bela Bajaria, por Peter Rice, veterano de Walt Disney Co. 

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Agencia Bloomberg
(FILES) The Netflix logo is pictured at the company’s Hollywood studio offices at Sunset Bronson Studios in Los Angeles, California on December 5, 2025.
Cualquier cambio que haga Rice tardará dos o tres años en dar resultados, según una persona de Netflix.
Foto: AFP - PATRICK T. FALLON

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

En su intento por ofrecer contenido para todos los públicos, Netflix Inc. perdió algo que la distinguía de sus rivales: una película o serie capaz de convertirse en un fenómeno cultural.

En cambio, selló alianzas con estrellas de YouTube como Ms. Rachel y Mark Rober, desembolsó grandes sumas para atraer a populares podcasters como Jay Shetty e incursionó en deportes como la NFL, las Grandes Ligas de Béisbol y la Copa Mundial Femenina de la FIFA, con el objetivo de ampliar su oferta de entretenimiento y atraer más espectadores.

Pero desde 2025,…

Por Agencia Bloomberg

Conoce más

Temas recomendados:

Economía

Empresas

Netflix

Noticias económicas

Peter Rice

Plataformas

Streaming
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido