“Quedan nada más 19 aviones por actualizar”: Mintransporte sobre fallas en flota A320

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, en Colombia sólo restan por intervenir 19 aeronaves por cuenta del proceso de actualización ordenado por Airbus para los modelos A320 (el avión más popular en el mundo).

Según la titular de la cartera, María Fernanda Rojas, en el país 130 aeronaves precisaban esta actualización y las que aún quedan por hacer el proceso deben terminarlo antes del 8 de diciembre, dijo la funcionaria en declaraciones a Blu Radio.

La ministra aclaró que los 19 aviones restantes requirieron un trabajo en taller y no sólo la actualización de software remota, que cobijó a unas 6.000 aeronaves a nivel global desde el viernes pasado.

El Ministerio aseguró que el proceso extra que se debe realizar con estos 19 aviones toma unas cuatro horas y media para cada uno, por lo que antes del 8 de diciembre ya debería haberse superado totalmente la contingencia en Colombia.

Así mismo, Rojas indicó que la reacomodación de pasajeros por este tema, que fue calificado como “de fuerza mayor” por la Superintendencia de Transporte, superaba el 92 % para este lunes.

El fallo y la actualización

Para la mayoría de los aviones, el cambio de software con su versión anterior llevará “unas horas”. Pero para unas 1.000 aeronaves esto implicará el cambio del hardware, “lo que llevará semanas”, le dijo a la agencia AFP una fuente cercana al asunto.

Se trata del sistema ELAC (Elevator and Aileron Computer), un computador de control de los elevadores y alerones del avión.

El incidente técnico que reveló la falla en cuestión se remonta al 30 de octubre, cuando un Airbus A320 de la compañía JetBlue sufrió un problema de control en vuelo debido a un fallo informático.

Este se produjo en la fase de crucero entre Cancún (México) y Newark (Estados Unidos), cuando el avión descendió repentinamente sin intervención de los pilotos.

El episodio concluyó con un aterrizaje en Tampa, Florida, y dejó varios pasajeros heridos, según los bomberos locales.

El Airbus A320, que entró en servicio en 1988, es el avión más vendido del mundo. En septiembre desbancó al avión de pasillo único 737 del fabricante estadounidense Boeing, cuyo primer ejemplar se entregó en 1968.

A finales de septiembre, Airbus había entregado 12.257 unidades de su A320 (incluidas las versiones privadas), frente a las 12.254 unidades del 737.

