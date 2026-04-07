¿Quién es Carlos Hurtado?: el reemplazo en Ecopetrol de Ricardo Roa, durante sus vacaciones

Logo de esta empresa petrolera de Colombia. Imagen de referencia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La junta directiva de Ecopetrol decidió mandar de vacaciones y licencia a Ricardo Roa, presidente de la empresa.

El ejecutivo estará por fuera de la empresa durante siete semanas que dura el periodo vacacional y posteriormente tendrá una licencia no remunerada, que se extenderá hasta el 28 de junio, una semana después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La decisión del órgano de Ecopetrol se da en medio de los cuestionamientos y procesos judiciales que enfrenta Roa. Ya fue formalmente acusado por la Fiscalía por presunto tráfico de influencias para favorecer intereses particulares a cambio de beneficios en la compra de un lujoso apartamento en Bogotá. Y el miércoles 8 de abril de 2026 será imputado por posible violación de topes electorales por la campaña de Gustavo Petro en 2022, de la que fue gerente.

En contexto: Ricardo Roa se va de vacaciones en medio de crisis en Ecopetrol: así llegamos a este punto.

¿Quién estará al frente de Ecopetrol ahora?

Juan Carlos Hurtado Parra fue designado por la junta directiva como presidente encargado y el reemplazo de Ricardo Roa durante su periodo por fuera de la compañía.

Hurtado se desempeña en la petrolera como vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos desde noviembre de 2025. Anteriormente fue vicepresidente de Exploración, Desarrollo y Producción en Ecopetrol.

El nuevo líder de la empresa es ingeniero electricista, especialista en Evaluación y Desarrollo de Proyectos, máster en Administración de Negocios (MBA) internacionales de petróleo y gas.

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Ecopetrol asegura que Hurtado Parra cuenta con 28 años de experiencia en el sector, que incluye una amplia trayectoria dentro de la petrolera y el desempeño de posiciones ejecutivas en la Transportadora de Gas Internacional (TGI).

Además, el presidente encargado ha ejercido cargos orientados a la gestión y coordinación de recursos, procesos y metodologías de proyectos; desarrollo y operación de campos de producción de hidrocarburos; y administración de procesos de operación y mantenimiento de sistemas de transporte de gas.

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