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¿Quién es Carlos Hurtado?: el reemplazo en Ecopetrol de Ricardo Roa, durante sus vacaciones

La junta directiva de la compañía apartó a Roa del cargo sin retirarlo de forma definitiva, en medio de procesos judiciales que enfrenta. Este es el perfil de quien se desempeña como su reemplazo.

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Redacción Economía
07 de abril de 2026 - 12:33 p. m.
Logo de esta empresa petrolera de Colombia. Imagen de referencia.
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Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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La junta directiva de Ecopetrol decidió mandar de vacaciones y licencia a Ricardo Roa, presidente de la empresa.

El ejecutivo estará por fuera de la empresa durante siete semanas que dura el periodo vacacional y posteriormente tendrá una licencia no remunerada, que se extenderá hasta el 28 de junio, una semana después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La decisión del órgano de Ecopetrol se da en medio de los cuestionamientos y procesos judiciales que enfrenta Roa. Ya fue formalmente acusado por la Fiscalía por presunto tráfico de influencias para favorecer intereses particulares a cambio de beneficios en la compra de un lujoso apartamento en Bogotá. Y el miércoles 8 de abril de 2026 será imputado por posible violación de topes electorales por la campaña de Gustavo Petro en 2022, de la que fue gerente.

En contexto: Ricardo Roa se va de vacaciones en medio de crisis en Ecopetrol: así llegamos a este punto.

¿Quién estará al frente de Ecopetrol ahora?

Juan Carlos Hurtado Parra fue designado por la junta directiva como presidente encargado y el reemplazo de Ricardo Roa durante su periodo por fuera de la compañía.

Hurtado se desempeña en la petrolera como vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos desde noviembre de 2025. Anteriormente fue vicepresidente de Exploración, Desarrollo y Producción en Ecopetrol.

El nuevo líder de la empresa es ingeniero electricista, especialista en Evaluación y Desarrollo de Proyectos, máster en Administración de Negocios (MBA) internacionales de petróleo y gas.

Lea: La DIAN vuelve a habilitar citas: lo que debe saber para agendar su turno.

Ecopetrol asegura que Hurtado Parra cuenta con 28 años de experiencia en el sector, que incluye una amplia trayectoria dentro de la petrolera y el desempeño de posiciones ejecutivas en la Transportadora de Gas Internacional (TGI).

Además, el presidente encargado ha ejercido cargos orientados a la gestión y coordinación de recursos, procesos y metodologías de proyectos; desarrollo y operación de campos de producción de hidrocarburos; y administración de procesos de operación y mantenimiento de sistemas de transporte de gas.

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Por Redacción Economía

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Ptolomeo(73769)Hace 20 minutos
Lo poco que hizo bien Petro lo borro con las patas, si quedaba algo de credibilidad con su movimiento político lo arruino todo con su incoherencia, y su ineptitud para dirigir y gobernar. Miedo produce Ivan Cepeda, miedo y pánico igualmente la tal Paloca Valencia y su falta de personalidad empezando por su voz impostada de falsa paisa y decir sin ningun rubor que consultará al desayuno, al almuerzo y a la comida a Uribe para que sea este quien dirija al pais. Ni que decir del payaso dela Espriel
micorriza(d243q)Hace 37 minutos
terrorismo indiscriminado?prevaricato a favor uribe? Entrampamientos? Lawfare? desinformación? bloqueo a reformas?¿fake news? desfinanciamiento? sabotaje proceso de paz?¿terrorismo mediático?¿tasas de interés altas? fraude electoral con Grupo ASD y Thomas Greg & Sons? compra de votos? cortes e ias cooptadas? robo de elecciones vía CNE y registradurías regionales? uribismo incluyente por votos? emisor central y consejo de estado cooptados?
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