Gloria Couceiro toma el relevo de Mario Pardo en BBVA Colombia: quién es la nueva presidenta

Nueva presidenta ejecutiva de BBVA Colombia Foto: Comunicaciones BBVA Colombia

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En abril de 2026, BBVA Colombia anunció un cambio en sus inversiones: destinará más de COP 300.000 millones en inteligencia artificial. Este cambio sustancial, entre otros que seguro vendrán, tendrá que ser asumido por la nueva presidenta ejecutiva del grupo financiero: Gloria Couceiro.

Couceiro, española y egresada en Ciencias Económicas y Empresariales, empezó su trabajo en BBVA en 1999, desempeñándose en varios cargos a lo largo de casi tres décadas en el banco, entre ellos, analista de renta variable (del lado del vendedor y del comprador), directora de Relación con Inversores y después directora global de esta área.

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“Asumo esta responsabilidad con ilusión y con el compromiso de seguir impulsando el crecimiento de BBVA en Colombia junto a un equipo extraordinario. Continuaremos avanzando en la transformación de BBVA en Colombia con una visión centrada en el cliente, acompañando a las familias y empresas en sus proyectos y contribuyendo al desarrollo del país”, afirma Couceiro.

Por su lado, Mario Pardo será el director global de Relación con Inversores Institucionales. Desde BBVA afirman que su trabajo tuvo impacto en el desarrollo del grupo financiero, pues durante estos años BBVA amplió su presencia en los 32 departamentos de Colombia. “Ha sido un honor liderar BBVA en Colombia durante unos años de enormes desafíos. Me voy con la satisfacción de dejar un banco más fuerte, más rentable, más resiliente y más comprometido con el desarrollo sostenible del país”, dice Pardo.

Otro de los aspectos que tendrá que asumir Couceiro son las políticas del gobierno entrante; ella iniciará su nuevo puesto casi un mes después de que empiece Abelardo de la Espriella y su equipo a gobernar.

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