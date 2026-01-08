Rally bursátil del 124 % sacude al diminuto mercado venezolano tras la caída de Maduro

Bolsa de Valores de Caracas en la capital venezolana. Foto: Photographer: Bloomberg - Bloomberg

Un impresionante rally de los activos venezolanos tras la salida del poder del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses dejó en evidencia lo poco preparado que está el mercado local para absorber la nueva ola de atención.

Las casas de bolsa han recibido un número creciente de llamadas de clientes extranjeros que preguntan cómo obtener exposición, convencidos de que un eventual giro político impulsará los activos venezolanos, según operadores locales que pidieron no ser identificados por razones de seguridad. Pero acceder al mercado no es tan simple.

Además de ser poco profundo —con una capitalización bursátil total de USD 22.500 millones al tipo de cambio oficial y menos de 40 empresas listadas—, las acciones locales también enfrentan trabas regulatorias y riesgos cambiarios que dificultan la inversión tanto local como extranjera.

Venezuela está aislada del sistema financiero global, por lo que incluso cambiar dólares por bolívares no es sencillo. Además, los inversionistas internacionales deben registrarse ante la autoridad tributaria local, un trámite que a menudo resulta complejo y burocrático.

“Si uno quisiera intentar acceder a activos venezolanos, seguro podría encontrar la forma, pero es demasiado pequeño”, dijo Todd Sohn, estratega sénior de ETF y análisis técnico de Strategas en Nueva York. Aun así, agregó que “hay una oportunidad para llevar a Venezuela al inversionista minorista”.

El lunes se presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos una solicitud para un ETF que siga un índice compuesto por empresas con base en Venezuela. El fondo no tendría exclusivamente acciones que cotizan en Caracas, sino que también incluiría compañías con exposición significativa al país sudamericano.

El mercado local venezolano, que fue una fuerza pujante décadas atrás, se ha vuelto notoriamente pequeño tras años de controles cambiarios, hiperinflación y contracción económica bajo las políticas socialistas del fallecido presidente Hugo Chávez y su sucesor, Maduro. Pese a una incipiente recuperación en los últimos años, las sanciones y barreras legales han frenado el avance —por ejemplo, bancos y aseguradoras tienen restringida su participación, lo que limita la liquidez—.

Incluso con el aumento del interés de esta semana, los volúmenes negociados en acciones y bonos locales sumaron apenas algo más de USD 200.000 al tipo de cambio paralelo en lo que va de 2026, según una de las fuentes.

Los activos del país han subido en los últimos meses ante el aumento de la presión de Trump sobre Maduro, culminando con su captura el fin de semana para enfrentar cargos por narcotráfico en EE. UU.

La salida del hombre fuerte desató un rally en los bonos soberanos en dólares de Venezuela, que registraron la mayor alza desde que se levantaron las sanciones estadounidenses a las operaciones secundarias en 2023. Si bien las ganancias se moderaron luego, los títulos aún operan cerca de sus niveles más altos en más de ocho años, ante la expectativa de que el cambio político active un proceso de reestructuración de deuda.

El índice bursátil de Caracas, en tanto, se disparó alrededor de 124 % en términos de dólares al tipo de cambio oficial esta semana, según datos recopilados por Bloomberg. El salto del lunes activó una suspensión automática de operaciones en unas 13 acciones, ya que la bolsa detiene la negociación si los movimientos diarios superan 20 %, dijo una de las fuentes.

Parte de ese rally también se explica por la caída del bolívar en medio de la agitación política. La moneda se debilitó más de un 20% esta semana en el mercado paralelo, y la brecha entre el tipo de cambio oficial y el informal se amplió a un récord.

Los brókeres han buscado vías alternativas para ofrecer exposición a sus clientes, incluidos títulos respaldados por activos inmobiliarios y una variedad de instrumentos de renta fija, incluso en dólares, dijeron las fuentes. Otra opción es invertir en empresas con exposición a Venezuela, como firmas energéticas, aunque la lista es reducida.

“La exposición accionaria a Venezuela sigue siendo limitada”, escribieron el lunes estrategas de renta variable de JPMorgan, liderados por Diego Celedón. “En 2013 identificamos 12 empresas con operaciones directas en Venezuela; la mitad de ellas salieron del país o fueron deslistadas”.

