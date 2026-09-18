Rusia confisca activos de Nestlé y de tres grupos franceses

Un decreto firmado por el presidente Vladimir Putin transfirió las operaciones rusas de Nestlé, de la cadena minorista francesa Auchan y de la antigua marca de bricolaje Leroy Merlin, hoy conocida como Lemana Pro, a una empresa denominada LEV Management.

Las autoridades rusas confiscaron los negocios y activos de la multinacional suiza Nestlé y de tres grupos franceses, una medida que el Kremlin defendió el viernes como una respuesta justificada contra empresas de países considerados "no amistosos" por su apoyo a Ucrania.

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La medida, divulgada el jueves por la noche, también afecta a las filiales rusas del grupo francés FM Logistic.

El gobierno francés llamó el viernes a las autoridades rusas a revertir su decisión.

"Francia denuncia la decisión injustificada de poner bajo administración provisional las filiales rusas de varias empresas francesas y europeas", "mantiene un estrecho contacto con las empresas afectadas y llama a las autoridades rusas a revocar esta decisión", según un comunicado conjunto de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Economía.

Según el medio de investigación Novaya Gazeta Europe, LEV Management fue creada a finales de 2025 y está dirigida por un general del Ministerio del Interior ruso.

Se trata de la última medida de Rusia contra empresas occidentales en respuesta a la avalancha de sanciones por su guerra contra Ucrania, que ya entra en su quinto año.

Tras la invasión rusa de Ucrania, la mayoría de las compañías occidentales optaron por vender sus negocios en Rusia o reducir drásticamente sus operaciones debido a las restricciones comerciales y financieras.

Desde entonces, las autoridades rusas han endurecido las condiciones para abandonar el país, exigiendo autorizaciones presidenciales para determinadas transacciones o recurriendo directamente a la expropiación de activos.

En un comunicado, Nestlé se comprometió a "tomar todas las medidas necesarias para proteger sus derechos y garantizar la continuidad de las operaciones".

Para Jean-Philippe Bertschy, analista del banco suizo Vontobel, el impacto financiero para Nestlé debería ser limitado, dado que Rusia representa actualmente poco más del 1% de las ventas globales del grupo, frente a cerca del 2% antes de la guerra.

La filial rusa de Auchan indicó este viernes que solicitó "aclaraciones" a las autoridades sobre el decreto firmado por Putin.

El grupo de distribución figura entre los principales minoristas de Rusia, con 241 tiendas en el país, incluidos 62 hipermercados, y más de 33.000 empleados, según datos de la empresa.

La confiscación recuerda otros casos recientes. En 2023, Rusia tomó el control de los activos de la francesa Danone en el país, que posteriormente fueron vendidos a un sobrino del líder checheno Ramzán Kadírov.

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