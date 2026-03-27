Servicio móvil tendrá nuevas reglas para las tarifas invisibles: así impacta a los usuarios

Imagen de referencia. Foto: pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La cifra que paga por los servicios móviles trae consigo algunas tarifas que son invisibles para los usuarios. Se trata de acuerdos económicos entre operadores que influyen en el precio final y la calidad de los servicios que recibe.

Esos acuerdos son conocidos como remuneración mayorista y regulan cuánto se cobran los operadores entre sí por usar sus redes y son la base sobre la que se construye la competencia en el mercado móvil.

Al respecto, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) modernizó las reglas mediante la Resolución CRC 8183 de 2026, con reducciones que llegan hasta un 97,5 % para mensajes de texto y un 73 % para llamadas, vigentes a partir del 1 de abril de 2026.

Lea: Gobierno alista decreto para regular a repartidores de “apps” como Rappi y DiDi.

De este modo, la entidad espera eliminar una barrera que ha dificultado históricamente la entrada de operadores más pequeños y abre espacio para una competencia más intensa, con más opciones y mejores precios para los usuarios.

Adicionalmente, se mantiene el esquema de balance de tráfico entre operadores en el que, cuando dos operadores se intercambian volúmenes similares de llamadas, no se cobran entre sí. Solo cuando hay diferencias significativas se aplican mecanismos de compensación con reglas claras, lo que reduce costos de transacción y refuerza los incentivos a la competencia.

Un mercado en transformación

La CRC reconoce que el mercado móvil colombiano atraviesa un momento de transformación significativa, marcado por la integración de dos de sus principales actores (Tigo y Movistar), el despliegue de redes 5G y los cambios en los patrones de uso.

Por eso, la actualización de la normativa no se limita a las tarifas entre redes: la CRC también intervino las reglas de cobertura compartida y de acceso para los operadores virtuales, completando así una reforma integral del mercado mayorista.

Una muestra es el Roaming Automático Nacional (RAN) es el mecanismo que permite a un operador prestar servicios en zonas donde no cuentan con red propia, usando la infraestructura de otro. Es en la práctica, lo que hace posible que un colombiano tenga señal en un municipio pequeño o en una zona rural aunque su operador no haya instalado antenas allí.

La CRC adoptó reducciones significativas en los cobros por este acceso compartido, en un 73 % para internet móvil. Al abaratar este mecanismo, más operadores pueden ampliar su presencia en zonas de cobertura limitada sin tener que desplegar infraestructura propia de inmediato.

Para el servicio de internet móvil mediante RAN, la CRC definió un esquema con topes tarifarios diferenciados para dos zonas transitorias, por un periodo de cinco años, y una zona permanente. Este enfoque permite, en el corto plazo, usar mejor la infraestructura existente para ampliar cobertura y, en el mediano plazo, incentivar a los operadores a invertir para el despliegue de redes propias.

Las estrategias adoptadas pretenden corregir las asimetrías entre operadores y evitar dependencias estructurales, especialmente en un contexto de mayor concentración del mercado.

Puede leer: ¿Compra por impulso o con inteligencia? Claves para gastar mejor y vivir tranquilo

Aumentar la competencia con operadores virtuales

En relación con la Operación Móvil Virtual (OMV), que se refiere a las empresas que ofrecen telefonía e internet móvil sin tener infraestructura propia, la CRC actualizó los topes tarifarios con reducciones significativas de 73 % en voz, 97,5 % en SMS y 82,2 % en internet móvil.

También hay reglas claras que fortalecen su capacidad de negociación durante los próximos cuatro años. En particular, se establecen condiciones que facilitan los acuerdos y se prohíben cláusulas que limiten su capacidad de competir.

Con ello, la Comisión garantiza que en el nuevo escenario del mercado los OMV continúen dinamizando la competencia.

Estas medidas fueron construidas mediante un proceso de consulta pública en la que participaron distintos actores cuyas observaciones contribuyeron al diseño final de la regulación.

“Esta es una regulación que responde a los cambios del mercado y que pone en el centro a los usuarios”. Concluyó Felipe Díaz, Comisionado y director ejecutivo de la CRC.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.