¿Compra por impulso o con inteligencia? Claves para gastar mejor y vivir tranquilo

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¿Alguna vez ha comprado algo que no necesitabas solo porque estaba en promoción o porque “parecía” una buena oportunidad? En un mundo donde las decisiones de consumo se toman cada vez más rápido, entender cómo manejar el dinero se vuelve clave para alcanzar una vida financiera más tranquila.

Aprovechar promociones a dos manos suena como buena idea, pero al final del camino el popular “ahorrar gastando” puede jugar malas pasadas. En este contexto, Johan Lozano, asesor financiero e investigador en finanzas conductuales, comparte en Echemos Cuentas una mirada clara sobre cómo tomar mejores decisiones al momento de comprar.

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Para Lozano, el verdadero cambio no está en gastar menos, sino en hacerlo con inteligencia: “Comprar inteligente no es comprar menos, es comprar mejor”. Sin embargo, advierte que muchas veces las decisiones se toman desde la inmediatez, especialmente cuando interviene la tarjeta de crédito. Por eso insiste en que “las compras inteligentes generalmente no se hacen con la tarjeta de crédito”, invitando a hacer una pausa consciente antes de pagar. Una pregunta simple puede marcar la diferencia: ¿qué pasa si no lo compro hoy? En muchos casos, “dormir la decisión” o tomarse un tiempo ayuda a que la urgencia desaparezca.

Otro punto fundamental que plantea es aprender a diferenciar entre gasto e inversión. Cada salida de dinero debe analizarse: ¿se verá reflejada en un crecimiento futuro o simplemente es un dinero que se fue? Este ejercicio permite entender mejor las finanzas personales y tomar decisiones más estratégicas. Según explica, una inversión real es todo aquello que eventualmente pone más dinero en el bolsillo, mientras que lo que genera salidas constantes, aunque parezca un activo, termina siendo un pasivo.

Además, recalca la importancia de identificar patrones de consumo. Permitir que el dinero se vaya sin control dificulta cualquier intento de crecimiento patrimonial, mientras que revisar constantemente en qué se gasta ayuda a construir hábitos más saludables. En este proceso, distinguir entre el “querer” y el “necesitar” se vuelve esencial.

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Finalmente, Lozano subraya que, si se recurre a la deuda para comprar, es clave hacerlo con responsabilidad. Recomienda que los pagos no superen el 30% o 35% del ingreso mensual, manteniendo así un equilibrio financiero sostenible.

Al final, el mensaje es claro: el mayor lujo no está en comprar más, sino en construir una vida financiera más tranquila, basada en decisiones conscientes, informadas y alineadas con el bienestar a largo plazo.

Echemos Cuentas es el formato de finanzas personales de El Espectador. Cada jueves, a las 3:00 de la tarde, hay una transmisión en vivo con invitados para hablar sobre los temas que afectan su bolsillo.

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