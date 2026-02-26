El jefe del Foro de Davos renuncia tras aparecer en archivos de Epstein

Borge Brende, expresidente del Foro Económico Mundial, participó en la sesión plenaria de la 56.ª reunión anual del WEF en Davos. Foto: EFE - LAURENT GILLIERON

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente del Foro Económico Mundial (WEF) Borge Brende, que organiza cada año la cumbre de Davos, anunció este jueves su renuncia tras las revelaciones sobre sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

“Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dejar mi cargo de presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial”, afirmó el exministro de Relaciones Exteriores noruego en un comunicado.

Le recomendamos: “Escándalo del nivel del Watergate”: Justicia de EE. UU. borró archivos de Epstein y Trump

“Ahora es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones”, añadió.

A principios de este mes el WEF anunció una investigación sobre la relación de Brende con Epstein, después de que su nombre apareciera decenas de veces en los millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El WEF afirmó el jueves que la investigación sobre Brende había concluido. “Los resultados indicaron que no existían preocupaciones adicionales más allá de lo que se había revelado anteriormente”, señala el informe.

Aparecer en los archivos de Epstein no implica necesariamente haber cometido algún delito.

Le podría interesar: Stephen Hawking vuelve a aparecer en los archivos de Epstein: revelan foto junto a mujeres

Antes de su dimisión Brende explicó que durante una visita a Nueva York en 2018 recibió una invitación del ex-vice primer ministro noruego Terje Rod-Larsen para acompañarlo a una cena con otros líderes, donde conoció a a Epstein.

“Al año siguiente, asistí a dos cenas similares con Epstein, junto a otros diplomáticos y líderes empresariales. Estas cenas, y algunos correos electrónicos y mensajes SMS, fueron el alcance total de mis interacciones con él”, explicó, asegurando que “desconocía por completo el pasado y las actividades criminales” del financiero.

La organización expresó su “sincero agradecimiento” a Brende y dijo que “respeta” su decisión de dimitir.

También puede leer: Lancha de EE. UU. que fue atacada tenía fines “terroristas”, dice Cuba: hubo cuatro muertos

El director gente del WEF, Alois Zwinggi, ejercerá como presidente y director ejecutivo interino mientras la junta comienza el proceso para encontrar un sucesor.

Epstein fue condenado en 2008 por solicitar a una prostituta y por inducir a una menor a prostituirse. En 2019 fue hallado muerto en prisión, cuando esperaba ser juzgado por explotación sexual de mujeres, incluidas menores.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com