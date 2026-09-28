Shein enfrenta fuerte caída de sus ganancias tras su debut en bolsa

"Anticipamos que el entorno externo seguirá siendo incierto en el segundo semestre de 2026, y es probable que persistan los obstáculos…

La empresa fundada en China indicó que el resultado neto atribuible a los accionistas sumó 2.300 millones de dólares en los seis primeros meses de 2026, frente a los 1.100 en el mismo periodo del año pasado.

El gigante de la moda rápida Shein reportó este lunes una caída del 50,4% de su beneficio operativo, es decir de las ganancias antes de contabilizar intereses e impuestos, en el primer semestre de 2026.

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"Anticipamos que el entorno externo seguirá siendo incierto en el segundo semestre de 2026, y es probable que persistan los obstáculos arancelarios y la volatilidad de los costos logísticos", afirmó el presidente ejecutivo de Shein, Sky Xu, en un informe presentado ante la Bolsa de Hong Kong, y agregó que la empresa permanece "cautelosamente optimista" para el resto del año.

En tanto, la empresa reportó un crecimiento de un 1% interanual de sus ingresos netos a 20.100 millones de dólares, mientras que los resultados operativos cayeron un 52,9%.

Estos son los primeros resultados publicados por la empresa desde su debut en la bolsa de Hong Kong este mes, en la que alcanzó una valoración de 26.300 millones de dólares, por debajo de los casi 100.000 millones logrados durante las rondas de financiamiento privado en 2022.

En su debut bursátil, el 1 de septiembre la empresa logró recaudar 1.700 millones de dólares pero desde entonces el precio de sus acciones cayó 27%.

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