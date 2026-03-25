SpaceX apunta a una histórica salida a bolsa por hasta US$75.000 millones

Elon Musk, CEO de SpaceX y Tesla. Foto: AFP - FABRICE COFFRINI

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La compañía de Elon Musk evalúa una OPI de hasta US$75.000 millones, con una valoración superior a US$1,75 billones y un posible debut en junio. De concretarse, superaría ampliamente el récord de Saudi Aramco en 2019.

SpaceX, el fabricante de cohetes propiedad del multimillonario Elon Musk, avanza en los preparativos para su salida a bolsa, en la que buscaría recaudar una cifra que superaría el mayor debut bursátil de la historia, según personas familiarizadas con el tema.

La compañía evalúa una oferta pública inicial cercana a los US$75.000 millones, aunque también ha discutido con potenciales inversionistas la posibilidad de recaudar más de US$70.000 millones. Cualquiera de esos montos superaría ampliamente el objetivo de US$50.000 millones que se había considerado previamente y más que duplicaría el récord actual, establecido por Saudi Aramco, que recaudó US$29.000 millones en 2019.

Según las fuentes, SpaceX sigue apuntando a debutar en el mercado en junio, aunque el calendario aún podría cambiar. La empresa podría presentar de forma confidencial su documentación para la oferta pública inicial tan pronto como este mes.

El proceso, sin embargo, sigue en evaluación y la compañía podría modificar sus planes.

Una valoración histórica

En paralelo, SpaceX buscaría alcanzar una valoración superior a US$1,75 billones en su salida a bolsa. De lograrlo, la compañía se ubicaría entre las empresas más grandes del mundo por capitalización de mercado.

Con ese nivel, superaría a la mayoría de compañías del índice S&P 500, quedando solo por detrás de gigantes como Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft y Amazon. También estaría por encima de Meta y de Tesla, otra empresa liderada por Musk.

Este objetivo de valoración se produce después de que SpaceX adquiriera la startup de inteligencia artificial xAI, también vinculada a Musk, en una operación que valoró la entidad combinada en US$1,25 billones, según reportes previos.

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