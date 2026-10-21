Musk, sin embargo, señaló que la idea aún se estaba…

Cuando le preguntaron durante una llamada con analistas por una posible fusión con su empresa de vehículos eléctricos, Musk dijo que sentía que estaba "bailando (…) sobre un campo minado", pero que una combinación sería "una buena idea".

SpaceX reportó este martes beneficios en el tercer trimestre por primera vez desde que salió a bolsa, gracias a los acuerdos para alquilar capacidad de cómputo a compañías de IA, y su director Elon Musk dijo el martes que apoyaría una fusión con Tesla.

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SpaceX logra sus primeras ganancias trimestrales desde su salida a bolsa

Musk, sin embargo, señaló que la idea aún se estaba estudiando y que sería exagerado tratar la fusión como algo seguro.

Agregó que las dos compañías podrían beneficiarse de trabajar juntas en software de IA, diseño de chips, robótica y computación basada en el espacio.

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Sus declaraciones se conocieron después de que SpaceX registró un beneficio neto de USD 4.400 millones en el periodo de julio a septiembre, frente a una pérdida de 1.100 millones un año antes.

Los ingresos se dispararon un 161% hasta los USD 14.600 millones.

SpaceX comenzó a cotizar en el Nasdaq el 12 de junio, después de una oferta pública inicial fijada en USD 135 por acción que recaudó unos USD 85.700 millones.

Su primer informe de resultados como empresa cotizada mostró unos ingresos del segundo trimestre de USD 7.800 millones y una pérdida neta de USD 541 millones.

Las acciones de SpaceX subieron casi un 5% en operaciones posteriores al cierre de Wall Street.

La división de IA, que SpaceX ahora llama "superinteligencia", impulsó la recuperación.

La superinteligencia es el término preferido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para referirse a la IA.

Los ingresos de la unidad se multiplicaron por más de nueve respecto al año anterior, hasta USD 7.600 millones, superando al negocio de internet por satélite Starlink como la mayor fuente de ventas de la compañía.

SpaceX atribuyó los resultados a nuevos acuerdos de servicios en la nube, a una adopción más amplia de su chatbot Grok y a la adquisición de Cursor, una startup de programación con IA.

Entre los clientes de computación en la nube de SpaceX se encuentra Anthropic, que acordó en mayo pagar casi USD 45.000 millones en tres años por capacidad de cómputo en los centros de datos Colossus de SpaceX.

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