Coviandina alerta riesgo en la vía al Llano por suspensión del pesaje vehicular

Modificaciones en la vía al Llano. Foto: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La decisión de suspender el pesaje obligatorio de camiones en la vía Bogotá–Villavicencio ha encendido una alerta estructural. Coviandina, concesionaria del corredor, envió una carta a la Superintendencia de Transporte en la que advierte que la medida (acordada entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y representantes del “Comité del Paro Vía al Llano”) pone en riesgo la estabilidad de varios puentes críticos y, con ello, la seguridad de miles de conductores.

El pesaje, que funciona como un “semáforo de carga” para evitar que los vehículos sobrepasen el peso permitido, quedó suspendido desde el 30 de septiembre. La ANI argumentó que la medida es temporal y busca facilitar el tránsito mientras avanzan las obras en el kilómetro 18. Sin embargo, Coviandina sostiene que la decisión es ilegal y técnicamente peligrosa: sin control de peso, los puentes pueden deteriorarse o incluso colapsar.

La carta enviada a la Supertransporte señala que la ANI no tiene competencia para suspender el pesaje, pues se trata de una obligación establecida por ley para todos los vehículos de carga que circulan por el país. “No es susceptible de suspensión o exclusión a través de acuerdos de voluntades entre una entidad pública carente de competencias para el efecto y un particular”, advierte la concesionaria, que pidió la intervención inmediata del Estado para restablecer el control.

El acuerdo firmado entre la ANI y el comité del paro determinó que, por ahora, solo se pesarían los camiones “a discreción de la Policía de Tránsito”. Es decir, el control ya no sería obligatorio, sino opcional. Para Coviandina, esto equivale a dejar la seguridad de la vía “a criterio”, cuando la estructura del corredor depende precisamente de una operación rigurosa y controlada.

Puentes en estado crítico

El documento menciona tres puntos especialmente vulnerables: los puentes Susumuco, Aserrío y el metálico de Naranjal, este último instalado por el Ejército en 2023 tras una avalancha.

Puente Aserrío : presenta fisuras, socavación en sus cimientos y riesgo de desplazamiento estructural.

Puente Susumuco : necesita reforzamiento o reemplazo, según informes técnicos de 2020.

Puente metálico de Naranjal: es provisional y tiene limitaciones de carga.

Coviandina recuerda que en septiembre se pesaron 40.086 vehículos de carga (casi el 60 % del total) y que 83 de ellos excedieron el peso permitido. Sin el control de básculas, ese sobrepeso circularía sin restricción por los tramos más frágiles del corredor.

Riesgos y responsabilidades

El concesionario advierte que cualquier incidente derivado del sobrepeso sería responsabilidad directa de la ANI. El deterioro acelerado del pavimento, las fisuras en los apoyos y el eventual colapso de los puentes serían, según Coviandina, consecuencias previsibles de la decisión.

Cada camión con exceso de carga multiplica el esfuerzo que soportan los puentes y reduce su vida útil. Si se repite con frecuencia, el daño se acumula como una grieta que crece de forma invisible hasta que un día cede.

🚗 Horarios de la vía al Llano

Sentido Bogotá - Villavicencio

El paso está habilitado durante tres horas:

De 12:00 a. m. a 3:00 a. m.

De 6:00 a. m. a 9:00 a. m.

De 12:00 p. m. a 3:00 p. m.

De 6:00 p. m. a 9:00 p. m.

Sentido Villavicencio - Bogotá

El paso está habilitado durante tres horas:

De 3:00 a. m. a 6:00 a. m.

De 9:00 a. m. a 12:00 p. m.

De 3:00 p. m. a 6:00 p. m.

De 9:00 p. m. a 12:00 a. m.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.